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Крупнейший из приземлившихся на Земле фрагментов Марса продали на аукционе

Крупнейший из приземлившихся на Земле фрагментов Марса продали на аукционе - 17.07.2025, ПРАЙМ

Крупнейший из приземлившихся на Земле фрагментов Марса продали на аукционе

Крупнейший из приземлившихся на Земле фрагмент Марса под именем NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за 5,296 миллиона долларов, сообщает аукционный дом | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:42+0300

2025-07-17T06:42+0300

2025-07-17T06:42+0300

энергетика

общество

нью-йорк

нигер

sotheby's

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Крупнейший из приземлившихся на Земле фрагмент Марса под именем NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за 5,296 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's. Масса NWA 16788, согласно организации, доходит до 24,67 килограмма и составляет долю примерно в 6,5% всего известного на сегодняшний день марсианского материала на Земле. Метеорит, по данным Sotheby's, на 70% крупнее следующего по величине фрагмента Марса, найденного на Земле. Метеорит, как указывает аукционный дом, представляет собой оливин-микрогаббровый шерготтит, образовавшийся в результате медленного охлаждения марсианской магмы и характеризующийся крупнозернистой текстурой, состоящей в основном из пироксена, маскелинита и оливина. Отмечается, что NWA 16788 был обнаружен 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами в отдалённом регионе Агадес в Нигере.

нью-йорк

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общество , нью-йорк, нигер, sotheby's