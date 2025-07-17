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В Москве за полгода упали продажи новостроек

В Москве за полгода упали продажи новостроек - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Москве за полгода упали продажи новостроек

Продажи первичного жилья в Москве в январе-июне 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 37,7 тысячи договоров... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T09:27+0300

2025-07-17T09:27+0300

2025-07-17T09:28+0300

недвижимость

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росреестр

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июне 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% – до 37,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за шесть месяцев зарегистрировало 55,6 тысячи ДДУ, что на 19% меньше результата января-июня прошлого года. В том числе в июне, как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках сократились относительно июня прошлого года на 48% - до 5,4 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи снизились на 45% - до 7,9 тысячи ДДУ. Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июне снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 63,9 тысячи.

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недвижимость, бизнес, москва, росреестр