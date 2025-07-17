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Золото дешевеет на неопределенности вокруг ситуации с главой ФРС США

Золото дешевеет на неопределенности вокруг ситуации с главой ФРС США - 17.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на неопределенности вокруг ситуации с главой ФРС США

Стоимость золота в четверг утром снижается после роста днем ранее на неопределенности вокруг ситуации с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:48+0300

2025-07-17T07:48+0300

2025-07-17T07:48+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается после роста днем ранее на неопределенности вокруг ситуации с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из биржевых данных. По состоянию на 7.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 346,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,34% - до 38,25 доллара за унцию. Днем ранее золото подорожало на 0,5% на фоне опасений рынков вокруг ситуации с главой ФРС Джеромом Пауэллом. В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС за высокие процентные ставки, призывая к их снижению. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС, скорее всего, будет невозможно с точки зрения закона. Рынки полагают, что в случае досрочного ухода Пауэлла следующий глава центробанка может выступать за снижение процентной ставки, что негативно для доллара и позитивно для золота. Ранее в июле стало известно, что годовая инфляция в США в июне ускорилась до максимальных с февраля 2,7%. По данным CME Group, 44,3% опрошенных аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в сентябре на текущем уровне в 4,25-4,5%.

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рынок, торги, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, comex, cbs, федрезерв