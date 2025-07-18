https://1prime.ru/20250718/aeroport-859640176.html

Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва

Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва - 18.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва

Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля, авиагавань единовременно сможет принимать три рейса. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T00:30+0300

2025-07-18T00:30+0300

2025-07-18T00:30+0300

туризм

бизнес

геленджик

москва

сочи

уральские авиалинии

red wings

аэрофлот

a321neo

airbus a321

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859640176.jpg?1752787812

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля, авиагавань единовременно сможет принимать три рейса. Первый рейс в Геленджик выполнит авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Airbus A321 вместимостью 183 места. Рейсы будут выполняться один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов начинается от 17 тысяч рублей. Время в пути составит около четырех часов. Также по этому направлению будут выполнять рейсы авиакомпании S7 ("Сибирь") и "Уральские авиалинии". S7 будет летать из Новосибирска с 7 августа, из Москвы - с 8 августа. Минимальная стоимость составляет 20 тысяч и 14 тысяч рублей соответственно. "Уральские авиалинии" выполнят первый рейс из Москвы в Геленджик 24 июля. Стоимость перелета начинается от 17 тысяч рублей. Компания прорабатывает возможность выполнения рейсов по этому направлению и из других регионов России. Smartavia в свою очередь запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, стоимость билетов - от 14,7 тысячи рублей. Также прорабатывает возможность выполнения рейсов в Геленджик авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс"). Авиаперевозчик рассматривает полеты как из Москвы, так и из регионов. При этом Nordwind и "Айфлай" пока не планируют летать в Геленджик. Эксперты, которых опросили РИА Новости, сомневаются в возможности отечественных авиакомпаний быстро организовать много рейсов в Геленджик. Полеты по этому направлению могут достигнуть пика осенью, так как на лето туристы уже распланировали свой отдых. Таким образом, открытие аэропорта Геленджика не повлияет на общий пассажиропоток. По подсчетам РИА Новости, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта составлял около 7 часов 20 минут. Туристам необходимо было добраться из столицы до Сочи на самолете - 3 часа 20 минут, а дальше 4 часа на катере. При этом один из самых длинных маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал около 12 часов - 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.

геленджик

москва

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, геленджик, москва, сочи, уральские авиалинии, red wings, аэрофлот, a321neo, airbus a321