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В офисе Зеленского назвали противников конфискации российских активов

В офисе Зеленского назвали противников конфискации российских активов - 18.07.2025, ПРАЙМ

В офисе Зеленского назвали противников конфискации российских активов

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:47+0300

2025-07-18T08:47+0300

2025-07-18T08:47+0300

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. "Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - сказала Мудрая в эфире телеканала "Рада". Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. "На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - отметила Мудрая. Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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мировая экономика, рф, европа, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей лавров, ес, euroclear, рада