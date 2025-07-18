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"ВкусВилл" приобрел часть активов IT-интегратора "Автомакон"
"ВкусВилл" приобрел часть активов IT-интегратора "Автомакон" - 18.07.2025, ПРАЙМ
"ВкусВилл" приобрел часть активов IT-интегратора "Автомакон"
"Вкусвилл" приобрел три коммерческие структуры, входящие в группу компаний "Автомакон" - ООО "Автомакон", ООО "ДатаЛаб" и ООО "Фулстек", которые занимаются... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:22+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. "Вкусвилл" приобрел три коммерческие структуры, входящие в группу компаний "Автомакон" - ООО "Автомакон", ООО "ДатаЛаб" и ООО "Фулстек", которые занимаются развитием информационных технологий ритейлера, сообщили РИА Новости в компании. "ВкусВилл" объявляет о завершении сделки по приобретению части структур ГК "Автомакон" (ООО "Автомакон", ООО "ДатаЛаб", ООО "Фулстек"), которые занимались развитием информационных технологий сети "ВкусВилл" в течение последнего десятилетия", - говорится в сообщении компании. Там отметили, что покупка обусловлена тем, что доля онлайн-сегмента ритейлера составляет более 50%, поэтому IT-инструменты оказывают влияние на работу всей компании. Руководство, принимающее участие в деятельности приобретенных активов, сохраняет занимаемые позиции. "Активы были приобретены для получения контроля над администрированием информационных систем, управления процессами разработки и возможности последующего получения синергии от объединения разработки в продуктовые команды. Мы начинаем путь планомерной и мягкой трансформации", - отметил управляющий по IT "ВкусВилл" Дмитрий Апаршев, слова которого приводятся в сообщении. "ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России по состоянию на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии. ГК "Автомакон" - системный интегратор, специализирующийся на комплексной автоматизации и роботизации, а также на цифровой трансформации бизнеса. ГК была учреждена в 2021 году ООО "АИК-ИНВЕСТ" и Максимом Широковым. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.
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"ВкусВилл" приобрел часть активов IT-интегратора "Автомакон"
"ВкусВилл" приобрел три структуры, входящие в группу компаний "Автомакон"
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. "Вкусвилл" приобрел три коммерческие структуры, входящие в группу компаний "Автомакон" - ООО "Автомакон", ООО "ДатаЛаб" и ООО "Фулстек", которые занимаются развитием информационных технологий ритейлера, сообщили РИА Новости в компании.
"ВкусВилл" объявляет о завершении сделки по приобретению части структур ГК "Автомакон" (ООО "Автомакон", ООО "ДатаЛаб", ООО "Фулстек"), которые занимались развитием информационных технологий сети "ВкусВилл" в течение последнего десятилетия", - говорится в сообщении компании.
Там отметили, что покупка обусловлена тем, что доля онлайн-сегмента ритейлера составляет более 50%, поэтому IT-инструменты оказывают влияние на работу всей компании. Руководство, принимающее участие в деятельности приобретенных активов, сохраняет занимаемые позиции.
"Активы были приобретены для получения контроля над администрированием информационных систем, управления процессами разработки и возможности последующего получения синергии от объединения разработки в продуктовые команды. Мы начинаем путь планомерной и мягкой трансформации", - отметил управляющий по IT "ВкусВилл" Дмитрий Апаршев, слова которого приводятся в сообщении.
"ВкусВилл" насчитывает более 2 тысяч магазинов и 210 дарксторов в 150 городах России по состоянию на июль 2025 года. Также ритейлер присутствует в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии и Киргизии.
ГК "Автомакон" - системный интегратор, специализирующийся на комплексной автоматизации и роботизации, а также на цифровой трансформации бизнеса. ГК была учреждена в 2021 году ООО "АИК-ИНВЕСТ" и Максимом Широковым. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.
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