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Акции российских угольных компаний усилили рост на новостях о господдержке

Акции российских угольных компаний усилили рост на новостях о господдержке - 18.07.2025, ПРАЙМ

Акции российских угольных компаний усилили рост на новостях о господдержке

Акции "Мечела" и "Распадской", владеющих угольными активами, усилил рост на новостях о государственной поддержке угольной отрасли, следует из данных Московской... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T13:18+0300

2025-07-18T13:18+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Акции "Мечела" и "Распадской", владеющих угольными активами, усилил рост на новостях о государственной поддержке угольной отрасли, следует из данных Московской биржи. К 13.08 мск акции компании дорожали на 3,8%, а до новостей они дорожали на 2,6%. Бумаги "Распадской" добавили на новостях более 2,5% роста и прибавляют 3,4%. Минфин РФ внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года, финансовая поддержка угольщиков за счет предлагаемых мер предварительно оценивается в порядка 63 миллиарда рублей. Уже семь угольных компаний получили индивидуальную финподдержку, в планах рассмотреть еще пять угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний.

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