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ФНС заблокировала счета Юрия Антонова - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова - 18.07.2025, ПРАЙМ
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T20:52+0300
2025-07-18T20:52+0300
налоги
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", — говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он зарегистрировался в июле 1997 года.
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финансы, россия, фнс россии, налоги
Налоги, Финансы, РОССИЯ, ФНС России, налоги
20:52 18.07.2025
 
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

ФНС приостановила операции по счетам композитора Юрия Антонова

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", — говорится в материалах.
Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он зарегистрировался в июле 1997 года.
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