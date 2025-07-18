https://1prime.ru/20250718/antonov-859690883.html

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова - 18.07.2025, ПРАЙМ

ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T20:52+0300

2025-07-18T20:52+0300

2025-07-18T20:52+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", — говорится в материалах. Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП он зарегистрировался в июле 1997 года.

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