https://1prime.ru/20250718/arbuzy-859663788.html

В России в середине июля подешевели арбузы

В России в середине июля подешевели арбузы - 18.07.2025, ПРАЙМ

В России в середине июля подешевели арбузы

Стоимость арбузов в российской рознице в середине июля снизилась на 17% в годовом выражении, цены на них начинаются от 20-30 рублей за килограмм, при этом... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:41+0300

2025-07-18T12:41+0300

2025-07-18T12:41+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

турция

иран

акорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859663634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb533082deba4f9245a834dbfabf9439.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость арбузов в российской рознице в середине июля снизилась на 17% в годовом выражении, цены на них начинаются от 20-30 рублей за килограмм, при этом ценник на дыни в магазинах остался без изменений - около 99 рублей за килограмм, следует из совместного исследования NTech и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ритейлеров уже есть предложения и по 20 рублей за килограмм. Минимальные цены на дыни у федеральных ритейлеров сейчас находятся на том же уровне, что и год назад - 99 рублей за килограмм", - отметили аналитики АКОРТ. Также в исследовании говорится, что более 90% ассортимента формируют российские арбузы, небольшая доля импорта приходится на Казахстан, Иран и Турцию. Вместе с тем, доля отечественных дынь на полках торговых сетей достигает 50%, еще около половины приходится на импортную продукцию из Казахстана, Узбекистана, Турции и Бразилии. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в этом году фактор сезонности начал сказываться на ценах раньше, поэтому стоимость самых популярных бахчевых уже ниже прошлогодней. Также на цены благоприятно влияют рост поступлений от отечественных производителей и расширение поставок.

https://1prime.ru/20230817/841481259.html

казахстан

турция

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, турция, иран, акорт