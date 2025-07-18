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В России в середине июля подешевели арбузы
В России в середине июля подешевели арбузы - 18.07.2025, ПРАЙМ
В России в середине июля подешевели арбузы
Стоимость арбузов в российской рознице в середине июля снизилась на 17% в годовом выражении, цены на них начинаются от 20-30 рублей за килограмм, при этом... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:41+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость арбузов в российской рознице в середине июля снизилась на 17% в годовом выражении, цены на них начинаются от 20-30 рублей за килограмм, при этом ценник на дыни в магазинах остался без изменений - около 99 рублей за килограмм, следует из совместного исследования NTech и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ритейлеров уже есть предложения и по 20 рублей за килограмм. Минимальные цены на дыни у федеральных ритейлеров сейчас находятся на том же уровне, что и год назад - 99 рублей за килограмм", - отметили аналитики АКОРТ. Также в исследовании говорится, что более 90% ассортимента формируют российские арбузы, небольшая доля импорта приходится на Казахстан, Иран и Турцию. Вместе с тем, доля отечественных дынь на полках торговых сетей достигает 50%, еще около половины приходится на импортную продукцию из Казахстана, Узбекистана, Турции и Бразилии. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в этом году фактор сезонности начал сказываться на ценах раньше, поэтому стоимость самых популярных бахчевых уже ниже прошлогодней. Также на цены благоприятно влияют рост поступлений от отечественных производителей и расширение поставок.
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бизнес, россия, казахстан, турция, иран, акорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ИРАН, АКОРТ
В России в середине июля подешевели арбузы
NTech: цены на арбузы в российской рознице в середине июля снизились на 17%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость арбузов в российской рознице в середине июля снизилась на 17% в годовом выражении, цены на них начинаются от 20-30 рублей за килограмм, при этом ценник на дыни в магазинах остался без изменений - около 99 рублей за килограмм, следует из совместного исследования NTech и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"В середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ритейлеров уже есть предложения и по 20 рублей за килограмм. Минимальные цены на дыни у федеральных ритейлеров сейчас находятся на том же уровне, что и год назад - 99 рублей за килограмм", - отметили аналитики АКОРТ.
Также в исследовании говорится, что более 90% ассортимента формируют российские арбузы, небольшая доля импорта приходится на Казахстан, Иран и Турцию. Вместе с тем, доля отечественных дынь на полках торговых сетей достигает 50%, еще около половины приходится на импортную продукцию из Казахстана, Узбекистана, Турции и Бразилии.
По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в этом году фактор сезонности начал сказываться на ценах раньше, поэтому стоимость самых популярных бахчевых уже ниже прошлогодней. Также на цены благоприятно влияют рост поступлений от отечественных производителей и расширение поставок.
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