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Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:11+0300
2025-07-18T14:11+0300
2025-07-18T14:11+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. "У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов", - сказал дипломат в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также добавил, что экономически этот регион представляет для России интерес.
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россия, бизнес, асеан
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АСЕАН
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
Загайнов: товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос в прошлом году на 5,8%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов.
"У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов", - сказал дипломат в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Он также добавил, что экономически этот регион представляет для России интерес.
Загайнов рассказал о работе над соглашением АСЕАН по цифровой экономике