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Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8% - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8% - 18.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:11+0300
2025-07-18T14:11+0300
экономика
россия
бизнес
асеан
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. "У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов", - сказал дипломат в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также добавил, что экономически этот регион представляет для России интерес.
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россия, бизнес, асеан
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АСЕАН
14:11 18.07.2025
 
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%

Загайнов: товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос в прошлом году на 5,8%

© РИА Новости . Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЩит с надписью "20 лет диалоговому партнерству Россия — АСЕАН" у дороги в Красной поляне
Щит с надписью 20 лет диалоговому партнерству Россия — АСЕАН у дороги в Красной поляне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов.
"У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов", - сказал дипломат в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Он также добавил, что экономически этот регион представляет для России интерес.
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