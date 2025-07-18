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Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8% - 18.07.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:11+0300

2025-07-18T14:11+0300

2025-07-18T14:11+0300

экономика

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в прошлом году рост составил 5,8%, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. "У нас в последние годы наметился и поддерживается довольно устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он составил 5,8%. Растет поток туристов", - сказал дипломат в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он также добавил, что экономически этот регион представляет для России интерес.

https://1prime.ru/20250718/zagaynov-859668995.html

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россия, бизнес, асеан