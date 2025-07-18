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Евродепутат призвал ЕС прекратить делать ставку на санкции против России

Евродепутат призвал ЕС прекратить делать ставку на санкции против России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Евродепутат призвал ЕС прекратить делать ставку на санкции против России

Евросоюз вместо того, чтобы делать ставку на неработающие санкции в отношении России и продолжать вредить собственной экономике, должен сосредоточиться на... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:18+0300

2025-07-18T16:18+0300

2025-07-18T16:18+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз вместо того, чтобы делать ставку на неработающие санкции в отношении России и продолжать вредить собственной экономике, должен сосредоточиться на дипломатических средствах разрешения конфликта на Украине, заявил депутат Европарламента от правой АПС (Австрийской партии свободы) Гаральд Вилимски. Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета. "Возникает серьезный вопрос, как Комиссия приходит к выводу, что именно этот пакет должен иметь эффект – после того, как предыдущие 17 не принесли никакого успеха... Вместо того, чтобы делать все возможное, чтобы положить конец этому конфликту дипломатическими средствами, они продолжают использовать санкции, как будто не имеет значения, как долго он продлится", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе АПС. По словам депутата, Европейский союз "заперся в башне из слоновой кости" и больше не воспринимает реальность. Политик призвал к смене курса и прекращению "саморазрушительной стратегии". "Европейский союз не должен и дальше ослаблять свою собственную экономику бессмысленными санкциями. Сейчас требуется недвусмысленная приверженность дипломатии и миру. Потому что страдают не только жители Украины и России, последствия этой ошибочной политики давно ощущаются населением Европы и Австрии. ЕС должен, наконец, сосредоточиться на том, что действительно беспокоит людей, а не продолжать делать ставку на действия, которые, как доказано, ни к чему не приводят", - добавил он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, запад, украина, рф, владимир путин, ес