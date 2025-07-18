https://1prime.ru/20250718/avtostat-859671544.html

Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое

Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое - 18.07.2025, ПРАЙМ

Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое

Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:37+0300

2025-07-18T14:37+0300

2025-07-18T14:37+0300

бизнес

россия

автоваз

lada vision 4x4

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 447 бизнес-седанов Lada Aura. И если в первом квартале этот показатель составил 118 единиц, то во втором – уже почти вдвое больше (329 штук)", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что 55% машин, проданных в январе-июне, пришлось на физлиц, что соответствует 247 экземплярам. Оставшиеся 45% или 200 автомобилей были проданы юрлицам. В первом квартале доля "физиков" составляла 27%.

https://1prime.ru/20250718/lada-859655540.html

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бизнес, россия, автоваз, lada vision 4x4