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Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое
Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое - 18.07.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое
Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:37+0300
2025-07-18T14:37+0300
бизнес
россия
автоваз
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 447 бизнес-седанов Lada Aura. И если в первом квартале этот показатель составил 118 единиц, то во втором – уже почти вдвое больше (329 штук)", - говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что 55% машин, проданных в январе-июне, пришлось на физлиц, что соответствует 247 экземплярам. Оставшиеся 45% или 200 автомобилей были проданы юрлицам. В первом квартале доля "физиков" составляла 27%.
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бизнес, россия, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
14:37 18.07.2025
 
Продажи Lada Aura в России в первом полугодии выросли почти вдвое

"Автостат": продажи Lada Aura в России в первом полугодии составили 447 штук

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года.
"В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 447 бизнес-седанов Lada Aura. И если в первом квартале этот показатель составил 118 единиц, то во втором – уже почти вдвое больше (329 штук)", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что 55% машин, проданных в январе-июне, пришлось на физлиц, что соответствует 247 экземплярам. Оставшиеся 45% или 200 автомобилей были проданы юрлицам. В первом квартале доля "физиков" составляла 27%.
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