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ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции

ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:40+0300

2025-07-18T10:40+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии. "В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

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банки, финансы, россия, эстония, рф, ес, swift, мид