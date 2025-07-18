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ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции
ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:40+0300
2025-07-18T10:40+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии. "В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
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банки, финансы, россия, эстония, рф, ес, swift, мид
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, РФ, ЕС, SWIFT, МИД
10:40 18.07.2025
 
ЕС заменит отключение банков России от SWIFT полным запретом на транзакции

МИД Эстонии: ЕС заменяет отключение банков РФ от SWIFT запретом на транзакции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии.
"В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
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ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯЭСТОНИЯРФЕСSWIFTМИД
 
 
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