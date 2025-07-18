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Биржи Европы торгуются преимущественно в плюсе

Биржи Европы торгуются преимущественно в плюсе - 18.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы торгуются преимущественно в плюсе

Основные фондовые индексы Европы торгуются преимущественно в плюсе в пятницу на оптимистичных прогнозах вокруг макроэкономики стран региона, свидетельствуют... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:28+0300

2025-07-18T14:28+0300

2025-07-18T14:28+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются преимущественно в плюсе в пятницу на оптимистичных прогнозах вокруг макроэкономики стран региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.23 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,01% - до 8 973,81 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 823,45 пункта, немецкий DAX опускался - на 0,1%, до 24 343,83 пункта. Аналитики ожидают макроэкономического роста европейского региона. Ранее на этой неделе стало известно, что объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 3,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,7% при прогнозе увеличения лишь на 2,9% в годовом выражении и на 0,9% - в месячном. Согласно исследованию, проведенному агентством Блумберг, 81% респондентов считают, что европейские акции будут расти в течение 12 месяцев, особенно если государственные расходы в ЕС будут увеличены. Одновременно с этим аналитики полагают, что риск негативного влияния импортных пошлин США в отношении ряда стран и возможного ослабления доллара все еще сохраняется для европейского фондового рынка. "Европейские акции уязвимы перед негативным исходом по пошлинам, а также перед сильным падением доллара по отношению к основным европейским валютам", - приводит Блумберг мнение аналитика State Street Investment Management Фредерика Додарда (Frédéric Dodard). При этом эксперт добавил, что здоровый финансовый баланс компаний "поможет в случае легкой коррекции цен". "Европейские акции находятся в состоянии ожидания - они разрываются между энтузиазмом по поводу циклического ускорения экономики региона до 2026 года и летом, когда будет много катализаторов, включая крайний срок заключения торгового соглашения, а также сезон прибыли за второй квартал, который покажет непосредственное влияние пошлин и укрепления валюты", - цитирует Блумберг заявление стратега UBS Group AG Сутани Чедды (Sutanya Chedda).

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