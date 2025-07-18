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Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели

Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели - 18.07.2025, ПРАЙМ

Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели

Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели, при этом индекс Франции показал небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T21:24+0300

2025-07-18T21:24+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели, при этом индекс Франции показал небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% - до 8 992,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 822,67 пункта, а немецкий DAX снизился на 0,34%, до 24 287,57 пункта. FTSE 100 поднялся на 0,54% по итогам недели, в течение которой индекс достигал нового рекордного значения выше отметки в 9 000 пунктов. За тот же период французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,18%. "Индекс FTSE 100 продолжает подтверждать то, что фондовый рынок не равен экономике ... и растущее инфляционное давление мало влияет на ухудшения настроений относительно главного фондового индекса Великобритании", - цитирует агентство Рейтер аналитика Scope Markets Джошуа Махони (Joshua Mahony). Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Акции британской Burberry выросли в цене на 5,57% после того, как компания объявила о снижении сопоставимых продаж на 1% в годовом выражении в первом квартале текущего фингода. Аналитики, оценку которых приводит агентство Блумберг, ожидали падения показателя на 3,7%.

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рынок, индексы, германия, франция, dax