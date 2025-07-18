https://1prime.ru/20250718/birzhi-859692018.html
Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели
Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели - 18.07.2025, ПРАЙМ
Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели
Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели, при этом индекс Франции показал небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T21:24+0300
2025-07-18T21:24+0300
2025-07-18T21:34+0300
экономика
рынок
индексы
германия
франция
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели, при этом индекс Франции показал небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% - до 8 992,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 822,67 пункта, а немецкий DAX снизился на 0,34%, до 24 287,57 пункта. FTSE 100 поднялся на 0,54% по итогам недели, в течение которой индекс достигал нового рекордного значения выше отметки в 9 000 пунктов. За тот же период французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,18%. "Индекс FTSE 100 продолжает подтверждать то, что фондовый рынок не равен экономике ... и растущее инфляционное давление мало влияет на ухудшения настроений относительно главного фондового индекса Великобритании", - цитирует агентство Рейтер аналитика Scope Markets Джошуа Махони (Joshua Mahony). Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Акции британской Burberry выросли в цене на 5,57% после того, как компания объявила о снижении сопоставимых продаж на 1% в годовом выражении в первом квартале текущего фингода. Аналитики, оценку которых приводит агентство Блумберг, ожидали падения показателя на 3,7%.
https://1prime.ru/20250718/obzor-859689356.html
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, германия, франция, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX
Биржи Британии и Германии выросли по итогам недели
Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Британии и Германии выросли по итогам недели, при этом индекс Франции показал небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% - до 8 992,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 7 822,67 пункта, а немецкий DAX снизился на 0,34%, до 24 287,57 пункта.
FTSE 100 поднялся на 0,54% по итогам недели, в течение которой индекс достигал нового рекордного значения выше отметки в 9 000 пунктов. За тот же период французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX увеличился на 0,18%.
"Индекс FTSE 100 продолжает подтверждать то, что фондовый рынок не равен экономике ... и растущее инфляционное давление мало влияет на ухудшения настроений относительно главного фондового индекса Великобритании", - цитирует агентство Рейтер аналитика Scope Markets Джошуа Махони (Joshua Mahony).
Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Акции британской Burberry выросли в цене на 5,57% после того, как компания объявила о снижении сопоставимых продаж на 1% в годовом выражении в первом квартале текущего фингода. Аналитики, оценку которых приводит агентство Блумберг, ожидали падения показателя на 3,7%.
Российский рынок акций повысился перед выходными