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В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T16:47+0300
2025-07-18T16:47+0300
технологии
китай
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP. "БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна. Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета. Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям, уточняет газета. Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP. Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
16:47 18.07.2025
 
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом

South China Morning Post: в Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP.
"БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна.
Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета.
Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям, уточняет газета.
Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP.
Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.
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