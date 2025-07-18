https://1prime.ru/20250718/bpla-859684125.html
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T16:47+0300
2025-07-18T16:47+0300
2025-07-18T16:47+0300
технологии
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP. "БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна. Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета. Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям, уточняет газета. Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP. Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.
https://1prime.ru/20250718/digi24-859676077.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8f8bf89d645c7c8803f57488464175d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай
В Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
South China Morning Post: в Китае создали беспилотник с искусственным интеллектом
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина - 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении. Помимо камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект, с помощью них БПЛА может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности, отмечает SCMP.
"БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", - заявили создатели воздушного судна.
Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения, сообщает газета.
Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям, уточняет газета.
Беспилотник похож на американский военный БПЛА MQ-35 V-BAT. Встроенная система контроля с искусственным интеллектом дает возможность использовать его в тактике роя беспилотников, обращает внимание SCMP.
Рой БПЛА - перспективное направление в области использования беспилотников, при котором они объединяются в группы или "рой". Это повышает надежность системы разведки и целеуказания, а также позволяет успешно атаковать за счет увеличения числа дронов. Сейчас тактика роя беспилотников активно используется при ведении военных действий.
СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА