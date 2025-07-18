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Уругвай изучит возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Уругвай изучит возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС
Уругвай изучит возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС - 18.07.2025, ПРАЙМ
Уругвай изучит возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС
Правительство Уругвая изучает вопрос о возможном присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:20+0300
2025-07-18T15:20+0300
экономика
банки
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство Уругвая изучает вопрос о возможном присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. "Сегодня мы изучаем этот вопрос", - сообщил собеседник агентства. При этом глава ведомства отметил, что для продолжения начатого еще предыдущим уругвайским правительством движения в направлении членства в НБР необходимо выяснить мнение парламентских партий по этому вопросу. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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банки, уругвай, москва, египет
Экономика, Банки, УРУГВАЙ, МОСКВА, ЕГИПЕТ
15:20 18.07.2025
 
Уругвай изучит возможность присоединения к Новому банку развития БРИКС

Глава МИД Лубеткин: Уругвай изучает вопрос о возможном присоединении к НБР БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство Уругвая изучает вопрос о возможном присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин.
"Сегодня мы изучаем этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.
При этом глава ведомства отметил, что для продолжения начатого еще предыдущим уругвайским правительством движения в направлении членства в НБР необходимо выяснить мнение парламентских партий по этому вопросу.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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ЭкономикаБанкиУРУГВАЙМОСКВАЕГИПЕТ
 
 
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