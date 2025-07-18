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Палата представителей США поддержала отмену гострат на зарубежную помощь

Палата представителей США поддержала отмену гострат на зарубежную помощь - 18.07.2025, ПРАЙМ

Палата представителей США поддержала отмену гострат на зарубежную помощь

Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:19+0300

2025-07-18T08:19+0300

2025-07-18T08:19+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, сообщил телеканала C-SPAN. В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечал телеканал CNN, этот проект должен был получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. "Палата представителей США одобрила закон о сокращении затрат на зарубежную помощь на девять миллиардов долларов и затрат на общественное телерадиовещание", - говорится в публикации телеканала в соцсети X. В сообщении C-SPAN отмечается, что 216 человек проголосовали за аннулирование затрат государства, 213- против. Теперь документ будет отправлен на подписание Трампом. Президент США также объявил в соцсети Truth Social об одобрении палатой представителей запроса на аннулирование госзатрат. "Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов на девять миллиардов долларов. В том числе и на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS. Где миллиарды долларов тратились впустую. Республиканцы пытались это сделать (сократить государственные расходы - ред.) 40 лет и не могли... но не теперь", - говорится в сообщении Трампа.

https://1prime.ru/20250718/tramp-859645625.html

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мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn