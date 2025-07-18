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Chevron закрыл сделку по покупке Hess за $53 млрд
Chevron закрыл сделку по покупке Hess за $53 млрд - 18.07.2025, ПРАЙМ
Chevron закрыл сделку по покупке Hess за $53 млрд
Американский нефтегазовый гигант Chevron завершил приобретение энергетической компании Hess за 53 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Chevron. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T20:11+0300
2025-07-18T20:11+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron завершил приобретение энергетической компании Hess за 53 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Chevron. О заключении сделки Chevron сообщила в октябре 2023 года, сумма сделки должна была составить 53 миллиарда доллара. Позднее американская ExxonMobil и китайская China National Offshore Oil Corp. подали арбитражный иск в Международную торговую палату, требуя преимущественного права на долю Hess в управлении участком Stabroek в Гайане. "Корпорация Chevron объявила сегодня о завершении сделки по приобретению компании Hess Corporation после выполнения всех необходимых условий закрытия сделки, включая благоприятное решение арбитражного суда в отношении актива Hess на шельфе Гайаны", - говорится в сообщении. Также отмечается, что 17 июля Федеральная торговая комиссия США сняла ранее наложенное ограничение, тем самым открыв гендиректору Hess Джону Хессу путь в совет директоров Chevron при условии одобрения решения самим советом директоров. Согласно условиям сделки, акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую ценную бумагу компании. В связи с этим Chevron планирует выпустить 301 миллион акций. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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бизнес, технологии, сша, гайана, chevron, федеральная торговая комиссия
Энергетика, Бизнес, Технологии, США, ГАЙАНА, Chevron, Федеральная торговая комиссия
Chevron закрыл сделку по покупке Hess за $53 млрд
Chevron купил энергетическую компанию Hess за 53 миллиарда долларов
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron завершил приобретение энергетической компании Hess за 53 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Chevron.
О заключении сделки Chevron сообщила в октябре 2023 года, сумма сделки должна была составить 53 миллиарда доллара. Позднее американская ExxonMobil и китайская China National Offshore Oil Corp. подали арбитражный иск в Международную торговую палату, требуя преимущественного права на долю Hess в управлении участком Stabroek в Гайане.
"Корпорация Chevron объявила сегодня о завершении сделки по приобретению компании Hess Corporation после выполнения всех необходимых условий закрытия сделки, включая благоприятное решение арбитражного суда в отношении актива Hess на шельфе Гайаны", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 17 июля Федеральная торговая комиссия США сняла ранее наложенное ограничение, тем самым открыв гендиректору Hess Джону Хессу путь в совет директоров Chevron при условии одобрения решения самим советом директоров.
Согласно условиям сделки, акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую ценную бумагу компании. В связи с этим Chevron планирует выпустить 301 миллион акций.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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