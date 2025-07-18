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СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА - 18.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА
СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА - 18.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА
Министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает бухарестский... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:19+0300
2025-07-18T15:19+0300
вооружения
мировая экономика
румыния
украина
бухарест
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КИШИНEВ, 18 июл – ПРАЙМ. Министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает бухарестский телеканал Digi24. Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников. "Обсуждение проекта по совместному производству БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины. Встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии. На первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором — об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов", — отмечает телеканал. По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное — на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния — в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявил, что Бухарест планирует до 2030 года поэтапно увеличить оборонный бюджет, чтобы повысить обороноспособность страны. При этом избранный президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
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мировая экономика, румыния, украина, бухарест
Вооружения, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, Бухарест
15:19 18.07.2025
 
СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА

Digi24: Румыния и Украина обсуждают совместное производство беспилотников

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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КИШИНEВ, 18 июл – ПРАЙМ. Министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников.
"Обсуждение проекта по совместному производству БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины. Встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии. На первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором — об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов", — отмечает телеканал.
По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное — на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния — в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявил, что Бухарест планирует до 2030 года поэтапно увеличить оборонный бюджет, чтобы повысить обороноспособность страны. При этом избранный президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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ВооруженияМировая экономикаРУМЫНИЯУКРАИНАБухарест
 
 
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