https://1prime.ru/20250718/digi24-859676077.html

СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА

СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА - 18.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном выпуске БПЛА

Министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает бухарестский... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T15:19+0300

2025-07-18T15:19+0300

2025-07-18T15:19+0300

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КИШИНEВ, 18 июл – ПРАЙМ. Министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает бухарестский телеканал Digi24. Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников. "Обсуждение проекта по совместному производству БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины. Встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии. На первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором — об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов", — отмечает телеканал. По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное — на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния — в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявил, что Бухарест планирует до 2030 года поэтапно увеличить оборонный бюджет, чтобы повысить обороноспособность страны. При этом избранный президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.

https://1prime.ru/20250718/pravitelstvo-859648468.html

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мировая экономика, румыния, украина, бухарест