https://1prime.ru/20250718/dollar--859647203.html
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 18.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США в пятницу утром снижается на фоне опасений вокруг макроэкономики США из-за ускорения инфляции... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:49+0300
2025-07-18T08:49+0300
2025-07-18T08:49+0300
экономика
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c497ef26a40171471fb27032b16c752f.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США в пятницу утром снижается на фоне опасений вокруг макроэкономики США из-за ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1617 доллара с 1,1593 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 148,78иены с уровня прошлого закрытия в 148,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,11% - до 98,54 пункта. По мнению аналитиков, опасения со стороны участников рынка вокруг макроэкономики США - держателя мировой резервной валюты - негативно влияют на траекторию доллара. Ранее в пятницу, как передает агентство Блумберг, член совета управляющих Федеральной резервной системы США Адриана Куглер (Adriana Kugler) заявила, что регулятору необходимо удерживать уровень ставки на стабильном уровне "в течение некоторого времени", поскольку инфляция в стране ускоряется. Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7%. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может привести к более позднему снижению базовой ставки регулятором. По данным CME Group, порядка 59,9% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. "Доллар остается уязвимым с точки зрения снижения, если опасения относительно политики США еще больше подорвут доверие инвесторов к долларовым активам", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрола Конга (Carol Kong).
https://1prime.ru/20250718/med--859645463.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c52ee1a14fecf6809b2c47ccd3602d1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам на опасениях вокруг макроэкономики США
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США в пятницу утром снижается на фоне опасений вокруг макроэкономики США из-за ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1617 доллара с 1,1593 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 148,78иены с уровня прошлого закрытия в 148,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,11% - до 98,54 пункта.
По мнению аналитиков, опасения со стороны участников рынка вокруг макроэкономики США - держателя мировой резервной валюты - негативно влияют на траекторию доллара.
Ранее в пятницу, как передает агентство Блумберг, член совета управляющих Федеральной резервной системы США Адриана Куглер (Adriana Kugler) заявила, что регулятору необходимо удерживать уровень ставки на стабильном уровне "в течение некоторого времени", поскольку инфляция в стране ускоряется. Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7%.
Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может привести к более позднему снижению базовой ставки регулятором. По данным CME Group, порядка 59,9% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
"Доллар остается уязвимым с точки зрения снижения, если опасения относительно политики США еще больше подорвут доверие инвесторов к долларовым активам", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрола Конга (Carol Kong).
Медь дорожает на фоне удешевления доллара