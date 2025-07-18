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Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США - 18.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США
Стоимость доллара в пятницу вечером снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:53+0300
2025-07-18T17:53+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 148,44 иены с уровня прошлого закрытия в 148,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% - до 98,26 пункта. В пятницу инвесторы оценивают данные по США. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта. Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов. Неделю американская валюта готовится завершить в плюсе к евро и иене - на 0,3% и 0,7%. По итогам прошедшей недели доллар подорожал к валютам на 0,8% и 2% соответственно.
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рынок, сша
Экономика, Рынок, США
17:53 18.07.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике из США

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу вечером снижается по отношению к мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 148,44 иены с уровня прошлого закрытия в 148,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% - до 98,26 пункта.
В пятницу инвесторы оценивают данные по США. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта.
Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов.
Неделю американская валюта готовится завершить в плюсе к евро и иене - на 0,3% и 0,7%. По итогам прошедшей недели доллар подорожал к валютам на 0,8% и 2% соответственно.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
08:49
 
ЭкономикаРынокСША
 
 
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