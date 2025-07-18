https://1prime.ru/20250718/dollar-859660640.html

Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене в ожидании статистики из США

Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене в ожидании статистики из США - 18.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене в ожидании статистики из США

Стоимость доллара в пятницу днем снижается к евро и стабильна к иене после публикации данных из Японии и Германии, теперь инвесторы ожидают статистику из США,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:46+0300

2025-07-18T11:46+0300

2025-07-18T11:46+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу днем снижается к евро и стабильна к иене после публикации данных из Японии и Германии, теперь инвесторы ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.34 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1643 доллара с 1,1593 доллара за евро. Курс доллара к иене незначительно снижался - до 148,57 иены с уровня прошлого закрытия в 148,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,31% - до 98,34 пункта. Годовая инфляция в Японии в июне замедлилась до самого низкого уровня с ноября прошлого года – до 3,3% с 3,5% в мае, сообщило ранее статведомство страны. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ожидаемо выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее. Цены производителей (PPI) Германии в июне выросли на 0,1% в месячном выражении при прогнозе нулевой динамики, в годовом выражении ожидаемо наблюдалось снижение цен на 1,3%. Инвесторы теперь ожидают статистику из США позднее в пятницу. Так, аналитики прогнозируют, что количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, увеличилось на 2,7% по сравнению с показателем мая и составило 1,29 миллиона. А текущей индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, предварительно составил в июле 61,5 пункта после 60,7 пункта месяцем ранее.

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сша

япония

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рынок, сша, япония, германия