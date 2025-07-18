https://1prime.ru/20250718/downdetector-859687749.html
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google - 18.07.2025, ПРАЙМ
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T18:39+0300
2025-07-18T18:39+0300
2025-07-18T18:56+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 17.37 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 2 тысяч. Также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран. Большинство пользователей указывают на неполадки в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись. Также сообщается о проблемах в работе таких сервисов, как Gmail, Google Drive, Google Chat и YouTube. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://1prime.ru/20250708/google--859286417.html
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технологии, сша, канада, мексика, youtube, downdetector
Технологии, США, КАНАДА, МЕКСИКА, YouTube, Downdetector
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе Google
Downdetector: пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои начались около 17.37 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 2 тысяч. Также о неполадках сообщают пользователи из Канады, Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран.
Большинство пользователей указывают на неполадки в работе веб-сайта, поисковика, а также о проблемах со входом в учетную запись.
Также сообщается о проблемах в работе таких сервисов, как Gmail, Google Drive, Google Chat и YouTube.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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