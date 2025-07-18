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СМИ: соглашение по санкциям было достигнуто благодаря "уступкам" Словакии

СМИ: соглашение по санкциям было достигнуто благодаря "уступкам" Словакии - 18.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: соглашение по санкциям было достигнуто благодаря "уступкам" Словакии

Словакия блокировала принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ, соглашение удалось достигнуть благодаря "уступкам", сообщило агентство DPA со ссылкой... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:20+0300

2025-07-18T11:20+0300

2025-07-18T11:20+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Словакия блокировала принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ, соглашение удалось достигнуть благодаря "уступкам", сообщило агентство DPA со ссылкой на собственную информацию. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций. Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей. "Теперь достижение соглашения стало возможным благодаря уступкам. Так, Словакия получила заверения, что ей не придется опасаться серьезных экономических и финансовых последствий, если в соответствии с новым пакетом санкций будет реализован план полного прекращения импорта российского газа", - пишет агентство. В конце июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. Он тогда отметил, что у Европейской комиссии всё же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством. В четверг Фицо заявил, что Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против РФ. Он отметил, что это было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам. Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, мировая экономика, словакия, рф, запад, роберт фицо, кая каллас, владимир путин, ес