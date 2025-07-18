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"Происходит обратное": Депутат Рады сделал заявление о России - 18.07.2025, ПРАЙМ
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"Происходит обратное": Депутат Рады сделал заявление о России
"Происходит обратное": Депутат Рады сделал заявление о России - 18.07.2025, ПРАЙМ
"Происходит обратное": Депутат Рады сделал заявление о России
Россия сохранит преимущество над Украиной даже при условии помощи со стороны стран НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:19+0300
2025-07-18T17:19+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия сохранит преимущество над Украиной даже при условии помощи со стороны стран НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Они (ВС России. — Прим. ред.) сформировали кулак бронетехники &lt;…&gt; Это говорит о том, что Украине придется принимать решения быстро. &lt;...&gt; А происходит обратное: то есть, передача принятия решений в Европу говорит не об ускорении принятия решений, а, наоборот, об их замедлении", — написал он в Telegram-канале.По словам украинского политика, даже заявления руководства стран НАТО о готовности поддерживать Киев посредством закупки оружия у США не являются гарантией для киевского режима, поскольку Альянс, как он пояснил, не располагает бюджетом, аналогичным бюджету Евросоюза, для осуществления таких закупок.Дубинский подчеркнул, что у НАТО нет единого бюджета, а существуют бюджеты стран-членов организации, которые, по его словам, "рассыпались" после предложения, выдвинутого Трампом.в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности между Соединенными Штатами и ЕС об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы будут возложены на Европу. Отмечается, что будущие поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. СМИ сообщают, что Вашингтон настаивает на увеличении закупок систем ПВО Германией вдвое по сравнению с ранее обсуждаемым объемом. Указывается также, что Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в данной инициативе.
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Политика, Киев, УКРАИНА, ЕВРОПА, НАТО, ЕС, ВС РФ
17:19 18.07.2025
 
"Происходит обратное": Депутат Рады сделал заявление о России

Дубинский: Помощь НАТО не изменит преимущество России над Украиной

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия сохранит преимущество над Украиной даже при условии помощи со стороны стран НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Они (ВС России. — Прим. ред.) сформировали кулак бронетехники <…> Это говорит о том, что Украине придется принимать решения быстро. <...> А происходит обратное: то есть, передача принятия решений в Европу говорит не об ускорении принятия решений, а, наоборот, об их замедлении", — написал он в Telegram-канале.
По словам украинского политика, даже заявления руководства стран НАТО о готовности поддерживать Киев посредством закупки оружия у США не являются гарантией для киевского режима, поскольку Альянс, как он пояснил, не располагает бюджетом, аналогичным бюджету Евросоюза, для осуществления таких закупок.
Дубинский подчеркнул, что у НАТО нет единого бюджета, а существуют бюджеты стран-членов организации, которые, по его словам, "рассыпались" после предложения, выдвинутого Трампом.
в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности между Соединенными Штатами и ЕС об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы будут возложены на Европу. Отмечается, что будущие поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. СМИ сообщают, что Вашингтон настаивает на увеличении закупок систем ПВО Германией вдвое по сравнению с ранее обсуждаемым объемом. Указывается также, что Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в данной инициативе.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
"Слишком": Мерц обрушился на фон дер Ляйен из-за Украины
17:09
 
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