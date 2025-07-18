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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 18.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T02:03+0300
2025-07-18T02:03+0300
2025-07-18T02:03+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 23.44 мск четверга. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 1.43 мск пятницы.
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бизнес, россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 23.44 мск четверга. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 1.43 мск пятницы.