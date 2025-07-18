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E и Rolls-Royce начали подготовку к строительству ММР в Чехии

E и Rolls-Royce начали подготовку к строительству ММР в Чехии - 18.07.2025, ПРАЙМ

E и Rolls-Royce начали подготовку к строительству ММР в Чехии

Чешский полугосударственный энергохолдинг ČEZ и британская компания Rolls-Royce SMR подписали соглашение о начале подготовительных работ к строительству первого | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T02:30+0300

2025-07-18T02:30+0300

2025-07-18T02:30+0300

энергетика

чехия

rolls-royce

khnp

edf

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ПРАГА, 18 июл – ПРАЙМ. Чешский полугосударственный энергохолдинг ČEZ и британская компания Rolls-Royce SMR подписали соглашение о начале подготовительных работ к строительству первого малого модульного реактора (ММР) в Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж. "Холдинг ČEZ и Rolls-Royce SMR подписали соглашение о начале подготовительных работ к строительству первого ММР в Чехии, который будет размещен по соседству с одной из двух чешских АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны). Создание ММР должно быть завершено в середине 2030-х годов. Подготовка будет включать получение необходимых разрешений, оценку воздействия на окружающую среду и первоначальные работы на строительной площадке", - сказал Кржиж. Ранее обе компании объявили о начале сотрудничества в разработке модульных ядерных реакторов, при этом холдинг ČEZ стал акционером Rolls-Royce SMR, купив примерно пятую часть акций британской компании. По словам Кржижа, соглашение направлено на обеспечение Чехии экологически чистой энергией объемом до трёх гигаватт. Это соответствует мощности трёх ядерных энергоблоков того типа, который используются на АЭС "Темелин". Каждая электростанция Rolls-Royce SMR будет вырабатывать 470 МВт электроэнергии. "Данного объёма энергии хватит, чтобы обеспечить потребление примерно одного миллиона домохозяйств как минимум на 60 лет", - подчеркнул Кржиж. Он также добавил, что холдинг в настоящее время оценивает для размещения модульных реакторов другие подходящие места в республике. ČEZ хочет построить в Чехии до десяти ММР. Кроме того, энергохолдинг, планирует создать в республике один или два завода по производству модулей для малых атомных электростанций. В настоящее время в Чехии действуют две АЭС – "Темелин" и "Дукованы" (на юго-востоке страны). Обе станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Чешская госкомпания EDU II и южнокорейская KHNP подписали 4 июня окончательное соглашение о строительстве фирмой KHNP двух новых ядерных реакторов на АЭС "Дукованы" стоимостью 407 миллиардов крон (около 18,7 миллиарда долларов). Ранее, в июле 2024 года, правительство Чехии объявило о победе KHNP в тендере на достройку АЭС "Дукованы". Другим участником тендера была французская компания EDF.

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чехия, rolls-royce, khnp, edf