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ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией

ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией

Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T17:17+0300

2025-07-18T17:17+0300

2025-07-18T17:17+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил финский министр по делам ЕС Йоаким Странд. Телерадиовещатель Yle ранее сообщал, что Финляндия хочет добиться включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов. "Согласно опубликованным вчера вечером данным о распределении средств, Еврокомиссия предлагает Финляндии 1,6 миллиарда евро финансирования на основании критерия границы и миграции", - приводит слова Странда Yle. По словам министра, это более чем на один миллиард евро больше, чем в текущем бюджете, что является "огромным достижением для Финляндии". Как уточняет Yle, цели, на которые могут быть направлены дополнительные средства, пока уточняются. По данным Yle, аналогичные суммы были использованы Финляндией, в частности, на цифровые системы наблюдения на границе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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мировая экономика, финансы, финляндия, рф, украина, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, ек