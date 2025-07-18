Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/ek--859684668.html
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:17+0300
2025-07-18T17:17+0300
экономика
мировая экономика
финансы
финляндия
рф
украина
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
мария захарова
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил финский министр по делам ЕС Йоаким Странд. Телерадиовещатель Yle ранее сообщал, что Финляндия хочет добиться включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов. "Согласно опубликованным вчера вечером данным о распределении средств, Еврокомиссия предлагает Финляндии 1,6 миллиарда евро финансирования на основании критерия границы и миграции", - приводит слова Странда Yle. По словам министра, это более чем на один миллиард евро больше, чем в текущем бюджете, что является "огромным достижением для Финляндии". Как уточняет Yle, цели, на которые могут быть направлены дополнительные средства, пока уточняются. По данным Yle, аналогичные суммы были использованы Финляндией, в частности, на цифровые системы наблюдения на границе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://1prime.ru/20250718/finlyandiya-859658465.html
финляндия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, финляндия, рф, украина, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЕС, ЕК
17:17 18.07.2025
 
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией

ЕК предложила выделить Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил финский министр по делам ЕС Йоаким Странд.
Телерадиовещатель Yle ранее сообщал, что Финляндия хочет добиться включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов.
"Согласно опубликованным вчера вечером данным о распределении средств, Еврокомиссия предлагает Финляндии 1,6 миллиарда евро финансирования на основании критерия границы и миграции", - приводит слова Странда Yle.
По словам министра, это более чем на один миллиард евро больше, чем в текущем бюджете, что является "огромным достижением для Финляндии".
Как уточняет Yle, цели, на которые могут быть направлены дополнительные средства, пока уточняются. По данным Yle, аналогичные суммы были использованы Финляндией, в частности, на цифровые системы наблюдения на границе.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Финляндия добивается от ЕС финансирования пограничных с Россией регионов
11:30
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыФИНЛЯНДИЯРФУКРАИНАДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала