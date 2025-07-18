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ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:17+0300
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2025-07-18T17:17+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил финский министр по делам ЕС Йоаким Странд. Телерадиовещатель Yle ранее сообщал, что Финляндия хочет добиться включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов. "Согласно опубликованным вчера вечером данным о распределении средств, Еврокомиссия предлагает Финляндии 1,6 миллиарда евро финансирования на основании критерия границы и миграции", - приводит слова Странда Yle. По словам министра, это более чем на один миллиард евро больше, чем в текущем бюджете, что является "огромным достижением для Финляндии". Как уточняет Yle, цели, на которые могут быть направлены дополнительные средства, пока уточняются. По данным Yle, аналогичные суммы были использованы Финляндией, в частности, на цифровые системы наблюдения на границе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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мировая экономика, финансы, финляндия, рф, украина, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, мария захарова, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЕС, ЕК
ЕК предложила Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
ЕК предложила выделить Финляндии 1,6 миллиарда евро на контроль на границе с Россией
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила заложить в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы 1,6 миллиарда евро для Финляндии на обеспечение контроля на границе с Россией, заявил финский министр по делам ЕС Йоаким Странд.
Телерадиовещатель Yle ранее сообщал, что Финляндия хочет добиться включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов.
"Согласно опубликованным вчера вечером данным о распределении средств, Еврокомиссия предлагает Финляндии 1,6 миллиарда евро финансирования на основании критерия границы и миграции", - приводит слова Странда Yle.
По словам министра, это более чем на один миллиард евро больше, чем в текущем бюджете, что является "огромным достижением для Финляндии".
Как уточняет Yle, цели, на которые могут быть направлены дополнительные средства, пока уточняются. По данным Yle, аналогичные суммы были использованы Финляндией, в частности, на цифровые системы наблюдения на границе.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Финляндия добивается от ЕС финансирования пограничных с Россией регионов