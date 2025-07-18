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Эксперт прокомментировал открытие представительства Telegram в России

Эксперт прокомментировал открытие представительства Telegram в России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал открытие представительства Telegram в России

Открытие представительства Telegram в России противоречит их стратегии, мессенджер не будет "приземляться", считает ведущий аналитик Mobile Research Group... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

роскомнадзор

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Открытие представительства Telegram в России противоречит их стратегии, мессенджер не будет "приземляться", считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Я не думаю, что они готовятся что-либо приземлять в России. И вообще готовятся к открытию офиса. Это противоречит их стратегии и всему, что они до этого делали", - сказал он РИА Новости. Ранее, согласно данным с сайта Роскомнадзора, мессенджер занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования. Так, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо, что является последним пунктом для соблюдения закона "о приземлении". При этом с 2021 по 2023 год статус Telegram по открытию филиала в РФ был "не исполнен", следует из данных вебархива, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такой же статус был и у двух остальных обязанностей, которые прописаны в законе "о приземлении" для иностранных IT-компаний с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Среди них - размещение на информационных ресурсах электронной формы и регистрация личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Данные за 2024 год не подгружаются. Однако сейчас две из трех обязанностей закона "о приземлении" исполнены. РИА Новости направило запрос мессенджеру. Telegram Messenger, Inc. был включен в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, в ноябре 2021 года. Такие лица должны создать филиал или представительство в РФ либо учредить российское юридическое лицо. На данный момент компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В конце мая на встрече с представителями деловых кругов президент России Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".

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технологии, россия, рф, владимир путин, роскомнадзор