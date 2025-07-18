https://1prime.ru/20250718/ekspert-859642489.html
Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России
Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России
Перевод платежей за российский уголь в национальные валюты, а также государственные субсидии на транспортировку могут восстановить спрос на этот вид топлива из... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T06:16+0300
2025-07-18T06:16+0300
2025-07-18T06:16+0300
россия
экономика
финансы
рф
китай
индия
сергей цивилев
михаил мишустин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859642489.jpg?1752808601
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Перевод платежей за российский уголь в национальные валюты, а также государственные субсидии на транспортировку могут восстановить спрос на этот вид топлива из России в 2025-2027 годах на азиатских рынках, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты.
"В перспективе 2025-2027 годов восстановлению (спроса - ред.) может способствовать развитие диалога с российскими импортерами угля о переводе платежей в нацвалюты, например, такая практика уже применяется в торговых процессах России и Китая", - рассказала эксперт, комментируя спрос на уголь РФ по азиатским направлениям в Китай, Индию, Южную Корею, Тайвань.
Кроме того, на восстановление спроса на уголь из РФ могут повлиять утвержденные правительством меры государственной поддержки отрасли, например, субсидии на транспортировку, считает Левашенко.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых будет заниматься новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
рф
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, китай, индия, сергей цивилев, михаил мишустин, антон силуанов
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России
Эксперт Левашенко: перевод платежей за уголь в нацвалюты может восстановить спрос
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Перевод платежей за российский уголь в национальные валюты, а также государственные субсидии на транспортировку могут восстановить спрос на этот вид топлива из России в 2025-2027 годах на азиатских рынках, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты.
"В перспективе 2025-2027 годов восстановлению (спроса - ред.) может способствовать развитие диалога с российскими импортерами угля о переводе платежей в нацвалюты, например, такая практика уже применяется в торговых процессах России и Китая", - рассказала эксперт, комментируя спрос на уголь РФ по азиатским направлениям в Китай, Индию, Южную Корею, Тайвань.
Кроме того, на восстановление спроса на уголь из РФ могут повлиять утвержденные правительством меры государственной поддержки отрасли, например, субсидии на транспортировку, считает Левашенко.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых будет заниматься новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.