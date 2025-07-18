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Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России

Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила возможность восстановления спроса на уголь из России

Перевод платежей за российский уголь в национальные валюты, а также государственные субсидии на транспортировку могут восстановить спрос на этот вид топлива из... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T06:16+0300

2025-07-18T06:16+0300

2025-07-18T06:16+0300

россия

экономика

финансы

рф

китай

индия

сергей цивилев

михаил мишустин

антон силуанов

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Перевод платежей за российский уголь в национальные валюты, а также государственные субсидии на транспортировку могут восстановить спрос на этот вид топлива из России в 2025-2027 годах на азиатских рынках, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты. "В перспективе 2025-2027 годов восстановлению (спроса - ред.) может способствовать развитие диалога с российскими импортерами угля о переводе платежей в нацвалюты, например, такая практика уже применяется в торговых процессах России и Китая", - рассказала эксперт, комментируя спрос на уголь РФ по азиатским направлениям в Китай, Индию, Южную Корею, Тайвань. Кроме того, на восстановление спроса на уголь из РФ могут повлиять утвержденные правительством меры государственной поддержки отрасли, например, субсидии на транспортировку, считает Левашенко. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор Кемеровской области Илья Середюк в прошлом году. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых будет заниматься новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, рф, китай, индия, сергей цивилев, михаил мишустин, антон силуанов