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Эксперты рассказали, как россияне узнают о новых брендах - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как россияне узнают о новых брендах
Эксперты рассказали, как россияне узнают о новых брендах - 18.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как россияне узнают о новых брендах
Более трети россиян узнают о новых брендах через маркетплейсы, среди других популярных каналов поиска - стилисты и реклама в интернете, подсчитали для РИА... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T05:07+0300
2025-07-18T05:07+0300
бизнес
россия
финансы
яндекс маркет
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Более трети россиян узнают о новых брендах через маркетплейсы, среди других популярных каналов поиска - стилисты и реклама в интернете, подсчитали для РИА Новости специалисты "Яндекс Маркета". "Более трети россиян (36%) узнают о новых брендах благодаря маркетплейсам... Помимо онлайн-площадок, опрошенные находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов (25%) и рекламы в интернете (16%)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1,2 тысячи россиян. Среди тех респондентов, кто чаще ищет бренды на маркетплейсах, более половины делают это через раздел "похожие товары", из рекламы на площадке - 17%, рекомендательной ленты - 13%, а благодаря витринам магазинов - 12%. Отмечается, что вне зависимости от способа поиска, ключевыми критериями при знакомстве с новым брендом респонденты отмечают ценовую политику, отзывы и широкий ассортимент. При этом, по данным аналитиков, товары с 10 положительными отзывами получают на 10% больше продаж, чем товары без них. На онлайн-площадках респондентам также важно наличие собственной витрины у магазина. Также опрошенные рассказали, что до ухода известных западных брендов в 2022 году чаще всего совершали покупки в торговых центрах или шоурумах (29%). А после ухода выбирать маркетплейсы стали уже 47% респондентов.
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192
40
192
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бизнес, россия, финансы, яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Яндекс Маркет
05:07 18.07.2025
 
Эксперты рассказали, как россияне узнают о новых брендах

"Яндекс Маркет": более трети россиян узнают о новых брендах через маркетплейсы

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Более трети россиян узнают о новых брендах через маркетплейсы, среди других популярных каналов поиска - стилисты и реклама в интернете, подсчитали для РИА Новости специалисты "Яндекс Маркета".
"Более трети россиян (36%) узнают о новых брендах благодаря маркетплейсам... Помимо онлайн-площадок, опрошенные находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов (25%) и рекламы в интернете (16%)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1,2 тысячи россиян.
Среди тех респондентов, кто чаще ищет бренды на маркетплейсах, более половины делают это через раздел "похожие товары", из рекламы на площадке - 17%, рекомендательной ленты - 13%, а благодаря витринам магазинов - 12%.
Отмечается, что вне зависимости от способа поиска, ключевыми критериями при знакомстве с новым брендом респонденты отмечают ценовую политику, отзывы и широкий ассортимент.
При этом, по данным аналитиков, товары с 10 положительными отзывами получают на 10% больше продаж, чем товары без них. На онлайн-площадках респондентам также важно наличие собственной витрины у магазина.
Также опрошенные рассказали, что до ухода известных западных брендов в 2022 году чаще всего совершали покупки в торговых центрах или шоурумах (29%). А после ухода выбирать маркетплейсы стали уже 47% респондентов.
 
БизнесРОССИЯФинансыЯндекс Маркет
 
 
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