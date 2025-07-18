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Эксперты рассказали о снижении числа вакансий в строительной отрасли

Эксперты рассказали о снижении числа вакансий в строительной отрасли - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении числа вакансий в строительной отрасли

Число вакансий в строительной отрасли в первом полугодии снизилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом количество резюме выросло | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T05:46+0300

2025-07-18T05:46+0300

2025-07-18T05:46+0300

бизнес

недвижимость

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Число вакансий в строительной отрасли в первом полугодии снизилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом количество резюме выросло почти на треть, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру". "Рынок труда в строительной отрасли после нескольких лет жесткого кадрового дефицита приходит к более сбалансированному состоянию по соотношению спроса и предложения: количество вакансий за последние полгода относительно аналогичного периода 2024 года снизилось на 25%, а количество резюме увеличилось на 32%", - говорится в исследовании. По данным аналитиков, меньше всего спрос упал на вакансии электромонтажников - 12%, сварщиков - 14%, слесарей-сантехников - 17%, специалистов отделочных работ - 21% и водителей - 22%. Тогда как самое заметное снижение у архитекторов и проектировщиков - 32% и 35% соответственно. Также отмечается замедление роста заработной платы в строительной сфере: в 2024 году медианная зарплата в среднем увеличилась на 23%, а в 2025 - на 8%. По словам специалистов, это связано с изменениями правил предоставления семейной ипотеки, в частности, на покупку вторичного жилья. Также снижение зарплаты связано с ростом процентных ставок, что снизило объемы нового строительства и замедлило темпы текущих проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость