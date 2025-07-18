https://1prime.ru/20250718/eksperty-859642600.html

Эксперты рассказали, к чему привел тренд на русскую кухню

Эксперты рассказали, к чему привел тренд на русскую кухню - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, к чему привел тренд на русскую кухню

Тренд на русскую кухню в России в последний год привел к активным интеграциям черной икры в блюда, в том числе к созданию необычных вариаций и ее добавлению,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T06:31+0300

2025-07-18T06:31+0300

2025-07-18T06:31+0300

бизнес

экономика

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859642600.jpg?1752809506

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Тренд на русскую кухню в России в последний год привел к активным интеграциям черной икры в блюда, в том числе к созданию необычных вариаций и ее добавлению, например, к беляшам с картофелем, тартару из мяса сухого созревания и даже к фуа-гра, к международному дню этого продукта рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Мы видим, что в последний год среди рестораторов растет спрос на черную икру. Продукт в том числе интегрируют в экспериментальные гастрономические сочетания: если раньше более популярной были паста с черной икрой и просто традиционная подача в виде холодной закуски, то сейчас появляется все больше необычных блюд, направленных на популяризацию русской кухни", – рассказала сооснователь и директор по развитию компании-производителя черной икры и рыбных деликатесов Beluga Farm Мария Смутная. В свою очередь бренд-шеф ресторана "Жажда крови" Павел Поцелуев отметил, что в последний год активно интегрирует черную икру в авторские мясные блюда. Например, он сочетает её с тартаром из мяса сухого созревания, с сыровяленой говядиной и даже с фуа-гра и белыми грибами на рисовой пицетте. "Черная икра очень хорошо балансирует и раскрывает вкус мяса", — пояснил он. Помимо этого, в рамках меню "Русских сезонов" бистро русско-французской кухни Le Pigeon, входящее в холдинг Pinskiy&Co, запустили беляш с картофелем и черной осетровой икрой. По данным представителей заведения, эта позиция сразу завоевала популярность: за полтора месяца действия обновленного меню было продано почти 500 таких беляшей. "Черная икра определенно стала неотъемлемой частью меню многих ресторанов. Как раз не только классическая подача, но и сочетания, которые ранее не использовались. На наш взгляд это может быть связано с тем, что сейчас наблюдается тенденция роста интереса к русской кухни, а черная икра воспринимается как символ роскоши и изысканности", - отметили представители бистро. В ресторанном холдинге AVA Team с этим мнением согласились и подчеркнули, что особым спросом в ресторанах группы икра пользуется на банкетах. "Возрождение интереса к черной икре — часть общего тренда на сохранение и популяризацию русской кухни. Она сегодня воспринимается как символ национальной кухни и одновременно как элемент роскоши", - сказали в холдинге. В начале июня в Минпромторге сообщили, что создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни в России. В ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов. По словам статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, русская кухня должна стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг