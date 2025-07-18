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Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты
Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты
Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:59+0300
2025-07-18T11:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
китай
южная африка
альфа-банк
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за возможного введения импортной пошлины на металл в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Власти Штатов не исключают возможность введения пошлин на поставки палладия из России как часть более широких мер по укреплению национальной безопасности и восстановлению критически важных цепочек поставок, заявил в среду заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас. "В случае отказа от поставок российского палладия США придется закупать выпадающие объемы в других регионах, что может привести к росту цен на палладий. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме", - прокомментировал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, США импортируют около 2 миллионов тройских унций палладия в год, из которых Россия ввозит 750 тысяч унций, что сопоставимо с объемом поставок из Южной Африки. При этом добыча данного драгметалла в Штатах снизилась в последние годы, отмечает Красноженов. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он ожидает рост стоимости металла в мире и перенаправление его поставок из РФ в КНР в качестве наиболее вероятного сценария. "На глобальном рынке цены на палладий могут вырасти на 20-25% из-за стресса трейдеров и потребителей, приведя к временном дисбалансу – дефициту палладия в США и профициту в остальной части мира. Но главным потребителем отечественного палладия является Китай и там купят выпадающие с американского рынка объемы", - рассказал он. Хазанов отметил, что Штаты навредят сами себе этой протекционистской мерой, поставив под удар национальный автопром, химическую, нефтеперерабатывающую и другие отрасли промышленности страны.
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россия, мировая экономика, сша, китай, южная африка, альфа-банк
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Южная Африка, Альфа-банк
11:59 18.07.2025
 
Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты

Эксперты: Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок из-за пошлин США

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за возможного введения импортной пошлины на металл в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Власти Штатов не исключают возможность введения пошлин на поставки палладия из России как часть более широких мер по укреплению национальной безопасности и восстановлению критически важных цепочек поставок, заявил в среду заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас.
"В случае отказа от поставок российского палладия США придется закупать выпадающие объемы в других регионах, что может привести к росту цен на палладий. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме", - прокомментировал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
По его словам, США импортируют около 2 миллионов тройских унций палладия в год, из которых Россия ввозит 750 тысяч унций, что сопоставимо с объемом поставок из Южной Африки. При этом добыча данного драгметалла в Штатах снизилась в последние годы, отмечает Красноженов.
Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он ожидает рост стоимости металла в мире и перенаправление его поставок из РФ в КНР в качестве наиболее вероятного сценария.
"На глобальном рынке цены на палладий могут вырасти на 20-25% из-за стресса трейдеров и потребителей, приведя к временном дисбалансу – дефициту палладия в США и профициту в остальной части мира. Но главным потребителем отечественного палладия является Китай и там купят выпадающие с американского рынка объемы", - рассказал он.
Хазанов отметил, что Штаты навредят сами себе этой протекционистской мерой, поставив под удар национальный автопром, химическую, нефтеперерабатывающую и другие отрасли промышленности страны.
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий
16 июля, 23:18
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАКИТАЙЮжная АфрикаАльфа-банк
 
 
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