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Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты
Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты - 18.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты
Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:59+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за возможного введения импортной пошлины на металл в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Власти Штатов не исключают возможность введения пошлин на поставки палладия из России как часть более широких мер по укреплению национальной безопасности и восстановлению критически важных цепочек поставок, заявил в среду заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас. "В случае отказа от поставок российского палладия США придется закупать выпадающие объемы в других регионах, что может привести к росту цен на палладий. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме", - прокомментировал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, США импортируют около 2 миллионов тройских унций палладия в год, из которых Россия ввозит 750 тысяч унций, что сопоставимо с объемом поставок из Южной Африки. При этом добыча данного драгметалла в Штатах снизилась в последние годы, отмечает Красноженов. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он ожидает рост стоимости металла в мире и перенаправление его поставок из РФ в КНР в качестве наиболее вероятного сценария. "На глобальном рынке цены на палладий могут вырасти на 20-25% из-за стресса трейдеров и потребителей, приведя к временном дисбалансу – дефициту палладия в США и профициту в остальной части мира. Но главным потребителем отечественного палладия является Китай и там купят выпадающие с американского рынка объемы", - рассказал он. Хазанов отметил, что Штаты навредят сами себе этой протекционистской мерой, поставив под удар национальный автопром, химическую, нефтеперерабатывающую и другие отрасли промышленности страны.
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Россия нарастит поставки палладия на китайский рынок, считают эксперты
Эксперты: Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок из-за пошлин США
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме, тем самым компенсировав выпадающие объемы из-за возможного введения импортной пошлины на металл в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Власти Штатов не исключают возможность введения пошлин на поставки палладия из России как часть более широких мер по укреплению национальной безопасности и восстановлению критически важных цепочек поставок, заявил в среду заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас.
"В случае отказа от поставок российского палладия США придется закупать выпадающие объемы в других регионах, что может привести к росту цен на палладий. Россия может нарастить поставки палладия на китайский рынок, где наблюдается рост производства в автопроме", - прокомментировал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
По его словам, США импортируют около 2 миллионов тройских унций палладия в год, из которых Россия ввозит 750 тысяч унций, что сопоставимо с объемом поставок из Южной Африки. При этом добыча данного драгметалла в Штатах снизилась в последние годы, отмечает Красноженов.
Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он ожидает рост стоимости металла в мире и перенаправление его поставок из РФ в КНР в качестве наиболее вероятного сценария.
"На глобальном рынке цены на палладий могут вырасти на 20-25% из-за стресса трейдеров и потребителей, приведя к временном дисбалансу – дефициту палладия в США и профициту в остальной части мира. Но главным потребителем отечественного палладия является Китай и там купят выпадающие с американского рынка объемы", - рассказал он.
Хазанов отметил, что Штаты навредят сами себе этой протекционистской мерой, поставив под удар национальный автопром, химическую, нефтеперерабатывающую и другие отрасли промышленности страны.
В Госдепе допустили введение пошлин на российский палладий