https://1prime.ru/20250718/es-859673973.html
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:52+0300
2025-07-18T14:52+0300
2025-07-18T14:52+0300
экономика
россия
белоруссия
рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. "Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.Отмечается, что Евросоюз также вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии.
https://1prime.ru/20250718/neft-859673531.html
белоруссия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, рф, ес
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ЕС
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
ЕС ввел запрет на финансовые транзакции и эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.
Отмечается, что Евросоюз также вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии.
Нефть дорожает на фоне санкций ЕС против России