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ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии
ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:52+0300
2025-07-18T14:52+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. "Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.Отмечается, что Евросоюз также вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии.
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россия, белоруссия, рф, ес
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ЕС
14:52 18.07.2025
 
ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии

ЕС ввел запрет на финансовые транзакции и эмбарго на импорт оружия из Белоруссии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.
Отмечается, что Евросоюз также вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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14:48
 
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