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ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии

ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел эмбарго на импорт оружия из Белоруссии

ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T14:52+0300

2025-07-18T14:52+0300

2025-07-18T14:52+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ЕС вводит запрет на финансовые транзакции с Белоруссией и эмбарго на импорт белорусского оружия в рамках новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. "Кроме того, запрет на специализированные услуги по обмену финансами (с Белоруссией - ред.) повышается до полного запрета на транзакции, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - следует из заявления.Отмечается, что Евросоюз также вводит санкции против восьми компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии.

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