https://1prime.ru/20250718/euronews-859660340.html

ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ

ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ - 18.07.2025, ПРАЙМ

ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:41+0300

2025-07-18T11:41+0300

2025-07-18T11:41+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками, сообщает телеканал Euronews. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями", - говорится в материале телеканала.

https://1prime.ru/20250718/sanktsii-859654622.html

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россия, запад, польша, кая каллас, ес