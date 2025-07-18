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ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ
ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ - 18.07.2025, ПРАЙМ
ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:41+0300
2025-07-18T11:41+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками, сообщает телеканал Euronews. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями", - говорится в материале телеканала.
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Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ПОЛЬША, Кая Каллас, ЕС
ЕС в рамках новых санкций запретил транзакции с РФПИ, пишут СМИ
Euronews: Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций запретит все транзакции с РФПИ
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками, сообщает телеканал Euronews.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
"Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями", - говорится в материале телеканала.
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