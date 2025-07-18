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Евродепутат раскритиковал продление обязательного наполнения газохранилищ - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Евродепутат раскритиковал продление обязательного наполнения газохранилищ
Евродепутат раскритиковал продление обязательного наполнения газохранилищ - 18.07.2025, ПРАЙМ
Евродепутат раскритиковал продление обязательного наполнения газохранилищ
Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T16:56+0300
2025-07-18T16:56+0300
энергетика
газ
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ВЕНА, 18 июл - ПРАЙМ. Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года, назвав эту меру "символом провальной энергетической политики", соответствующее сообщение распространила АПС. "Продление принудительного наполнения газохранилищ в ЕС остаётся символом провальной энергетической политики", - приводятся в сообщении слова Майера, который прокомментировал сегодняшнее решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года. По его словам, то, что начиналось как временная экстренная мера, шаг за шагом превращается "в постоянный инструмент брюссельского диктата". Депутат указал на то, что несмотря на улучшившуюся рыночную ситуацию и диверсификацию источников газа, ЕС продолжает настаивать на централизованных предписаниях - с всё ещё обязательной целью заполнения хранилищ до 90%. "Хотя теперь предоставляется немного больше временного периода - цель можно достичь с 1 октября по 1 декабря - принцип принудительного наполнения остаётся неизменным", - отметил он. Особенно критично Майер оценивает общую картину энергетической политики ЕС. "С одной стороны, страны-члены заставляют наполнять газохранилища, а с другой - постепенно запрещают импорт газа из России, которая годами была стабильным и недорогим поставщиком. Брюссель фактически хочет полностью запретить российский газ. Проповедовать энергетическую безопасность и одновременно демонизировать главный источник поставок - это просто безответственно", - констатирует депутат. Он указал на то, что граждане ожидают надёжную и доступную энергию, и этого, по его мнению, не добиться продлением временных мер или политически мотивированными запретами на импорт. "Необходимы рациональные стратегии, инвестиции в базовые источники энергии и восстановление национального суверенитета в принятии решений", – призвал Майер. Он также отметил, что Европе не нужны постоянные чрезвычайные положения в энергетической политике. "Это постановление - очередной пример скатывания в идеологизированную плановую экономику под предлогом кризисной подготовки, в ущерб гражданам и бизнесу", - заключил он.
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газ, брюссель, европа, ес
Энергетика, Газ, Брюссель, ЕВРОПА, ЕС
16:56 18.07.2025
 
Евродепутат раскритиковал продление обязательного наполнения газохранилищ

Евродепутат Майер назвал продление наполнения газохранилищ символом провальной политики ЕС

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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ВЕНА, 18 июл - ПРАЙМ. Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года, назвав эту меру "символом провальной энергетической политики", соответствующее сообщение распространила АПС.
"Продление принудительного наполнения газохранилищ в ЕС остаётся символом провальной энергетической политики", - приводятся в сообщении слова Майера, который прокомментировал сегодняшнее решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года.
По его словам, то, что начиналось как временная экстренная мера, шаг за шагом превращается "в постоянный инструмент брюссельского диктата".
Депутат указал на то, что несмотря на улучшившуюся рыночную ситуацию и диверсификацию источников газа, ЕС продолжает настаивать на централизованных предписаниях - с всё ещё обязательной целью заполнения хранилищ до 90%.
"Хотя теперь предоставляется немного больше временного периода - цель можно достичь с 1 октября по 1 декабря - принцип принудительного наполнения остаётся неизменным", - отметил он.
Особенно критично Майер оценивает общую картину энергетической политики ЕС.
"С одной стороны, страны-члены заставляют наполнять газохранилища, а с другой - постепенно запрещают импорт газа из России, которая годами была стабильным и недорогим поставщиком. Брюссель фактически хочет полностью запретить российский газ. Проповедовать энергетическую безопасность и одновременно демонизировать главный источник поставок - это просто безответственно", - констатирует депутат.
Он указал на то, что граждане ожидают надёжную и доступную энергию, и этого, по его мнению, не добиться продлением временных мер или политически мотивированными запретами на импорт.
"Необходимы рациональные стратегии, инвестиции в базовые источники энергии и восстановление национального суверенитета в принятии решений", – призвал Майер.
Он также отметил, что Европе не нужны постоянные чрезвычайные положения в энергетической политике.
"Это постановление - очередной пример скатывания в идеологизированную плановую экономику под предлогом кризисной подготовки, в ущерб гражданам и бизнесу", - заключил он.
Здание Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
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