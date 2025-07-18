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Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/evrostat-859668471.html
Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года
Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года - 18.07.2025, ПРАЙМ
Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года
Ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для жителей Евросоюза в 2024 году достигла рекордных 37,2 года, при этом она стала быстро расти с 2022 года - | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T13:53+0300
2025-07-18T13:53+0300
экономика
мировая экономика
нидерланды
швеция
румыния
ес
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для жителей Евросоюза в 2024 году достигла рекордных 37,2 года, при этом она стала быстро расти с 2022 года - сразу на 1,3 года с тех пор, следует из данных Евростата. Продолжительность трудовой жизни - это время пребывания человека на рынке труда, от первой работы до ухода на пенсию либо до смерти. "В 2024 году ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для лиц в возрасте 15 лет и старше в ЕС составляла 37,2 года", - пишет Евростат. По его данным, это стало рекордным показателем для объединения. Средняя продолжительность трудовой жизни стала быстро расти с 2022 года - за последние три года сразу на 1,3 года, отмечает статведомство. На столько же она увеличилась за 2014-2021 годы. Показатель при этом существенно различается в разных странах Евросоюза. От 40 лет он начинается в шести странах ЕС: Нидерландах (43,8 года), Швеции (43), Дании (42,5), Эстонии (41,4), Ирландии (40,4) и Германии (40). Напротив, самая короткая продолжительность трудовой жизни была зафиксирована в Румынии (32,7 года), Италии (32,8), а также в Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8 года). Для мужчин ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС в среднем составила 39,2 года, отметили в Евростате. При этом самый высокий показатель зафиксирован в Нидерландах (45,7 года), Дании (44,2) и Швеции (40 лет), а самый низкий - в Румынии (35,9), Хорватии и Болгарии (по 36 лет). Средняя продолжительность трудовой жизни женщин в ЕС составила 35 лет. Соответственно, наибольшая зафиксирована в Эстонии (42,2 года), за ней следуют Швеция (42 года) и Нидерланды (41,8 года). Наименьшую продолжительность трудовой жизни Евростат отметил у женщин Италии (28,2 года), Румынии (29,2 года) и Греции (31,1 года).
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мировая экономика, нидерланды, швеция, румыния, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ШВЕЦИЯ, РУМЫНИЯ, ЕС, Евростат
13:53 18.07.2025
 
Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года

Евростат: средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла рекордных 37,2 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для жителей Евросоюза в 2024 году достигла рекордных 37,2 года, при этом она стала быстро расти с 2022 года - сразу на 1,3 года с тех пор, следует из данных Евростата.
Продолжительность трудовой жизни - это время пребывания человека на рынке труда, от первой работы до ухода на пенсию либо до смерти.
"В 2024 году ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни для лиц в возрасте 15 лет и старше в ЕС составляла 37,2 года", - пишет Евростат. По его данным, это стало рекордным показателем для объединения.
Средняя продолжительность трудовой жизни стала быстро расти с 2022 года - за последние три года сразу на 1,3 года, отмечает статведомство. На столько же она увеличилась за 2014-2021 годы.
Показатель при этом существенно различается в разных странах Евросоюза. От 40 лет он начинается в шести странах ЕС: Нидерландах (43,8 года), Швеции (43), Дании (42,5), Эстонии (41,4), Ирландии (40,4) и Германии (40). Напротив, самая короткая продолжительность трудовой жизни была зафиксирована в Румынии (32,7 года), Италии (32,8), а также в Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8 года).
Для мужчин ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС в среднем составила 39,2 года, отметили в Евростате. При этом самый высокий показатель зафиксирован в Нидерландах (45,7 года), Дании (44,2) и Швеции (40 лет), а самый низкий - в Румынии (35,9), Хорватии и Болгарии (по 36 лет).
Средняя продолжительность трудовой жизни женщин в ЕС составила 35 лет. Соответственно, наибольшая зафиксирована в Эстонии (42,2 года), за ней следуют Швеция (42 года) и Нидерланды (41,8 года). Наименьшую продолжительность трудовой жизни Евростат отметил у женщин Италии (28,2 года), Румынии (29,2 года) и Греции (31,1 года).
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Средние почасовые затраты на труд в ЕС в I квартале выросли на 4,1%
16 июня, 12:38
 
ЭкономикаМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫШВЕЦИЯРУМЫНИЯЕСЕвростат
 
 
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