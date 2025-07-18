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ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в Геленджик - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в Геленджик
ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в Геленджик - 18.07.2025, ПРАЙМ
ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в Геленджик
ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T15:18+0300
2025-07-18T15:18+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик. Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня. "ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот". Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению. "В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС РФ оперативно примет меры реагирования", - заключили в ФАС. В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
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Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Геленджик, РФ, МОСКВА, Аэрофлот, Red Wings, ФАС РФ
15:18 18.07.2025
 
ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в Геленджик

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Геленжик и включила маршрут в мониторинг

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик.
Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня.
"ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот".
Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.
"В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС РФ оперативно примет меры реагирования", - заключили в ФАС.
В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
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