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ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом - 18.07.2025, ПРАЙМ

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:31+0300

2025-07-18T10:31+0300

2025-07-18T10:31+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, сообщили в ведомстве. "Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", - говорится в сообщении. Ранее, в 2024 году, по предложению службы "Детский мир" фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, вводил дополнительные скидки и промоакции на школьные товары. В свод очередь, "Комус" в 2024 году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров, а также снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента в среднем на 24%. ФАС России призывает торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса. Служба также напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия