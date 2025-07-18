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ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом - 18.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом - 18.07.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:31+0300
2025-07-18T10:31+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, сообщили в ведомстве. "Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", - говорится в сообщении. Ранее, в 2024 году, по предложению службы "Детский мир" фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, вводил дополнительные скидки и промоакции на школьные товары. В свод очередь, "Комус" в 2024 году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров, а также снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента в среднем на 24%. ФАС России призывает торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса. Служба также напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, добавили там.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
10:31 18.07.2025
 
ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом

ФАС предложила продавцам школьных товаров присоединиться к ограничению цен

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтеллажи с глобусами в магазине
Стеллажи с глобусами в магазине - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, сообщили в ведомстве.
"Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году", - говорится в сообщении.
Ранее, в 2024 году, по предложению службы "Детский мир" фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, вводил дополнительные скидки и промоакции на школьные товары.
В свод очередь, "Комус" в 2024 году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров, а также снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента в среднем на 24%.
ФАС России призывает торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса.
Служба также напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, добавили там.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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