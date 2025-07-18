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Финляндия добивается финансирования пограничных с Россией регионов

Финляндия добивается финансирования пограничных с Россией регионов - 18.07.2025, ПРАЙМ

Финляндия добивается финансирования пограничных с Россией регионов

Финляндия добивается включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на министра по делам... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:30+0300

2025-07-18T11:30+0300

2025-07-18T11:30+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Финляндия добивается включения в новый бюджет ЕС финансирования приграничных с Россией регионов, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на министра по делам ЕС Йоакима Странда. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "На переговорах по бюджету ЕС Финляндия будет добиваться отдельного решения по финансированию восточной границы (граница с Россией - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, речь идет не только о пограничном контроле и безопасности. "Тот факт, что у нас есть динамично развивающаяся Восточная Финляндия, где компании преуспевают и инфраструктура находится в хорошем состоянии, также является вопросом безопасности и надежности поставок, и мы работаем в этом направлении", - приводит слова Странда Yle. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Финский премьер Петтери Орпо в апреле 2024 года попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы, и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы. Однако ЕС пока выделил в общей сложности 66 миллионов евро, но не на поддержку регионов, а на усиление контроля на границе.

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бизнес, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес, ек