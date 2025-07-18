https://1prime.ru/20250718/gaz-859692808.html

Цены на газ в Европе упали до 406 долларов

Цены на газ в Европе упали до 406 долларов - 18.07.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе упали до 406 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились более чем на 1,5% - до 406 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T22:23+0300

2025-07-18T22:23+0300

2025-07-18T22:23+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились более чем на 1,5% - до 406 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 412 долларов (-0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 417,7 доллара (+1,3%), ценовой минимум - 402,7 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 405,8 доллара (-1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 412,4 доллара за тысячу кубометров. "Цена идет вниз на фоне восстановления поставок из Норвегии и ожиданий более высокой выработки ветровой энергии в Германии. Эти драйверы снижают потребность в газе для производства электроэнергии и сокращают давление на рынок", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Существенное увеличение объемов экспорта газа из Норвегии стало возможным благодаря возобновлению работы двух крупных заводов после простоя, что дало участникам рынка больше уверенности в стабильности поставок, добавил аналитик. Дмитрий Скрябин отметил также, что дополнительным фактором снижения напряженности стали новости о расширении резервных мощностей крупнейшего газохранилища Германии - Реден, это указывает на подготовку стран ЕС к зимнему периоду и способствует более спокойной ценовой динамике. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250718/oil-859690368.html

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газ, европа, норвегия, германия, ice, ук альфа-капитал, ес