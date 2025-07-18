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Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже
Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже - 18.07.2025, ПРАЙМ
Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже
Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром газонефтепродукт холдинг" – начало продажу гелия на Петербургской бирже, сейчас продает газообразный гелий, в... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:25+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром газонефтепродукт холдинг" – начало продажу гелия на Петербургской бирже, сейчас продает газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия, сообщил "Газпром". "Газпром газонефтепродукт холдинг" начал продажу гелия на Петербургской бирже", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Как уточняется, на площадке компания реализует гелий производства двух предприятий группы "Газпром" – Оренбургского гелиевого завода и Амурского газоперерабатывающего завода. Сейчас "Газпром газонефтепродукт холдинг" продает на Петербургской бирже газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия. Ранее компания поставляла гелий покупателям на территории России только по прямым договорам и через электронную торговую площадку eOil, отмечает "Газпром". "Петербургская биржа – один из важнейших каналов сбыта продукции газонефтепереработки группы "Газпром". C началом поставки гелия мы еще больше расширили перечень реализуемой нами продукции на этой площадке. Продажа гелия на организованных торгах способствует развитию рынка гелия в России", – приводятся в сообщении слова члена правления, начальника департамента ПАО "Газпром" Вадима Симдякина. ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", уполномоченная организация по реализации нефти, газового конденсата и продукции газонефтепереработки предприятий группы "Газпром". В 2024 году доля ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" в поставках гелия на российском рынке составила 75,8%.
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россия, газ, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газ, Газпром
Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже
"Газпром": "Газпром газонефтепродукт холдинг" начал продажу гелия на Петербургской бирже
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром газонефтепродукт холдинг" – начало продажу гелия на Петербургской бирже, сейчас продает газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия, сообщил "Газпром".
"Газпром газонефтепродукт холдинг" начал продажу гелия на Петербургской бирже", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Как уточняется, на площадке компания реализует гелий производства двух предприятий группы "Газпром" – Оренбургского гелиевого завода и Амурского газоперерабатывающего завода. Сейчас "Газпром газонефтепродукт холдинг" продает на Петербургской бирже газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия.
Ранее компания поставляла гелий покупателям на территории России только по прямым договорам и через электронную торговую площадку eOil, отмечает "Газпром".
"Петербургская биржа – один из важнейших каналов сбыта продукции газонефтепереработки группы "Газпром". C началом поставки гелия мы еще больше расширили перечень реализуемой нами продукции на этой площадке. Продажа гелия на организованных торгах способствует развитию рынка гелия в России", – приводятся в сообщении слова члена правления, начальника департамента ПАО "Газпром" Вадима Симдякина.
ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", уполномоченная организация по реализации нефти, газового конденсата и продукции газонефтепереработки предприятий группы "Газпром".
В 2024 году доля ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" в поставках гелия на российском рынке составила 75,8%.
"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года