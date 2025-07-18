https://1prime.ru/20250718/gazprom-859685270.html

Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже

Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже - 18.07.2025, ПРАЙМ

Дочернее предприятие "Газпрома" начало продажу гелия на Петербургской бирже

Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром газонефтепродукт холдинг" – начало продажу гелия на Петербургской бирже, сейчас продает газообразный гелий, в... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T17:25+0300

2025-07-18T17:25+0300

2025-07-18T17:25+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" – "Газпром газонефтепродукт холдинг" – начало продажу гелия на Петербургской бирже, сейчас продает газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия, сообщил "Газпром". "Газпром газонефтепродукт холдинг" начал продажу гелия на Петербургской бирже", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Как уточняется, на площадке компания реализует гелий производства двух предприятий группы "Газпром" – Оренбургского гелиевого завода и Амурского газоперерабатывающего завода. Сейчас "Газпром газонефтепродукт холдинг" продает на Петербургской бирже газообразный гелий, в дальнейшем планируется сбыт жидкого гелия. Ранее компания поставляла гелий покупателям на территории России только по прямым договорам и через электронную торговую площадку eOil, отмечает "Газпром". "Петербургская биржа – один из важнейших каналов сбыта продукции газонефтепереработки группы "Газпром". C началом поставки гелия мы еще больше расширили перечень реализуемой нами продукции на этой площадке. Продажа гелия на организованных торгах способствует развитию рынка гелия в России", – приводятся в сообщении слова члена правления, начальника департамента ПАО "Газпром" Вадима Симдякина. ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", уполномоченная организация по реализации нефти, газового конденсата и продукции газонефтепереработки предприятий группы "Газпром". В 2024 году доля ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" в поставках гелия на российском рынке составила 75,8%.

https://1prime.ru/20250708/gazprom-859300469.html

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россия, газ, газпром