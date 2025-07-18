https://1prime.ru/20250718/gd-859680599.html

Комитет Госдумы одобрил проект о платформенной экономике

Комитет Госдумы одобрил проект о платформенной экономике - 18.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил проект о платформенной экономике

Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект о платформенной экономике, рекомендовав ввести его нормы в действие уже с 1... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:04+0300

2025-07-18T16:04+0300

2025-07-18T16:04+0300

экономика

финансы

рф

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680432_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_2821224afe10ba9cc8cce8d8fcc78ba4.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект о платформенной экономике, рекомендовав ввести его нормы в действие уже с 1 октября 2026 года. На рассмотрение Думы его планируется вынести 22 июля, причем возможно и третье чтение. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками. Первоначально предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года, однако комитет поддержал поправку, которая переносит этот срок на 1 октября 2026 года. УТОЧНЕНИЯ В ЗАКОНОПРОЕКТ Первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников сообщил на заседании комитета, что в ходе доработки был выверен и уточнен понятийный аппарат, а также ряд норм, "благодаря чему законопроект стал более понятным, в том числе для судебного регулирования". Так, дополнили требование к партнеру указывать информацию о маркировке в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств, а к оператору платформы - не допускать карточку товара без этой информации. С учетом замечаний депутатов были доработаны и требования к размещению карточек товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия по замечаниям депутатов, сообщил замминистра. По ряду вопросов, по его словам, будет продолжена работа с отраслью, профильными органами власти. "И будем обсуждать возможное решение обязательно совместно с депутатским корпусом, а также на межведомственной рабочей группе в администрации президента у Максима Станиславовича Орешкина (замглавы администрации президента РФ - ред.). Чтобы осенью дать ответы, какие вопросы требуют дополнительного законодательного регулирования, а какие могут быть решены на уровне саморегулирования", - сказал Колесников. Это вопросы, которые, в частности, касаются скидок, правообладания, специфики платформ, пояснил он. О ПОДЗАКОННЫХ АКТАХ Кроме того, правительству предстоит подготовить восемь подзаконных актов, в том числе утвердить правила ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ. "Мы сейчас обсуждаем критерий экономической значимости платформ и состав сведений для включения в реестр. Уже посмотрели международный опыт, обсуждаем использование ежемесячной аудитории уникальных пользователей, ежегодной выручки, стоимости сделок, совершенных с использованием платформы, количество активных партнеров", - сообщил замминистра. В постановлении правительства также будут отражены порядок включения в реестр, внесения в него изменения, исключения из него, доступа к информации в реестре, периодичность его обновления, продолжил он. Еще несколько актов будут связаны с детализацией установленных законопроектом норм. "На уровне правительства определим, какие именно данные о партнерах платформы будут обязаны проверять о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, самозанятых гражданах, а также через какие государственные информсистемы они будут ее получать", - пояснил замглавы министерства. "Также определим иные способы проверки сведений об иностранных организациях и гражданах, которые не доступны в российских системах, но при этом они являются также участниками взаимоотношений и работают через платформы. Установим порядок проверки операторами платформ информации в карточках товаров", - отметил Колесников. Кроме того, Минэкономразвития обсуждает с Минтрудом критерии систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг партнерами – исполнителями. "Определим предельную продолжительность выполнения таких работ, оказания услуг в течение месяца, а также признаки, свидетельствующие, что партнеры-исполнители не исполняют заказа для иных заказчиков", - рассказал чиновник.

https://1prime.ru/20250709/reshetnikov-859332413.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, госдума, дума