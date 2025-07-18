https://1prime.ru/20250718/gelendzhik-859640602.html

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы - 18.07.2025, ПРАЙМ

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы

Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится в пятницу. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

2025-07-18T01:36+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы состоится в пятницу. Ниже приводится справочная информация. С 24 февраля 2022, когда началась спецоперация на Украине, был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Временно была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям было рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена полетов в ряде аэропортов на юге России – вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине. Первоначально ограничения были введены до 03.45 мск 2 марта 2022 года, в последующем Росавиация 49 раз официально уведомляла о продлении запрета на полеты. В декабре 2023 года было принято решение, что Росавиация больше не будет публиковать информацию о продлении запрета полетов в аэропорты юга и центральной части России. Как отмечала газета Коммерсант, решение было принято в связи с тем, что "сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения". Закрытие южных аэропортов усложнило логистику и затормозило турпоток. По словам экспертов, это привело к тому, что расширилась география путешествий по России. Туристы переориентировались с черноморских курортов на другие направления. Выросла популярность локальных курортов – отелей, пансионатов, гостиниц поблизости от места проживания туристов, куда они отправляются на автомобилях. Возросла популярность таких направлений как Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, Алтай, Байкал, увеличился объем путешествий на Русский Север – в Мурманск и Карелию. Закрытие аэропортов увеличило нагрузку на железнодорожный транспорт и автомобильные трассы, ведущие на юг. Это, как отмечают эксперты, привело не только к дефициту и росту цен на билеты в южном направлении, но и к увеличению смертности в ДТП на федеральных трассах, ведущих в южные регионы страны. Для самих аэропортов простой обернулся финансовыми потерями. В 2022 году на поддержку закрытых аэропортов российские власти направили около семи миллиардов рублей, в 2023 году – более восьми миллиардов рублей. В июне 2024 года на эти цели было выделено более 3,9 миллиарда рублей. В декабре 2024 года правительство дополнительно выделило из резервного фонда свыше 10,5 миллиарда рублей для поддержки аэропортов центральных и южных регионов. Закрытые аэропорты при поддержке государства остаются в рабочем состоянии. Поддерживается режим функционирования на уровне, позволяющем буквально на следующий день заработать, если будет принято такое решение. Поддерживается жизнеобеспечение всех систем, которые входят в аэродромную инфраструктуру, охраняется периметр, сотрудники постоянно повышают квалификацию. Однако часть избыточного персонала, который необходим, когда выполняются рейсы, переведен в режим неполного рабочего дня и на часть оклада. Некоторые сотрудники по желанию были отправлены на другие объекты. Аэропорт Элисты стал первым из 11-ти, который открылся после введенных ограничений в феврале 2022 года. 26 апреля 2024 года Росавиация сообщила об открытии с 3 мая международного аэропорта Элисты. Возможность безопасного выполнения полетов была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения". 28 мая 2024 года элистинский аэропорт принял первый самолет от компании Red Wings из московского аэропорта "Жуковский". 9 июля 2025 года Минтранс РФ объявил, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта Геленджика для внутренних рейсов. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика была подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по организации воздушного движения", добавили в министерстве. Росавиация в свою очередь сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила о запуске авиарейсов с 18 июля. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также объявила о возобновлении рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) возобновляет полеты в Геленджик из Новосибирска и Москвы с 7 и 8 августа соответственно. Ранее в СМИ появлялась информация об открытии аэропорта в Краснодаре. В декабре 2023 года был выполнен технический рейс. Пресс-служба администрация Краснодарского края сообщала, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Однако Минобороны дало отрицательный отзыв на возобновление полетов гражданских самолетов. 24 февраля 2025 года – в третью годовщину закрытия – СМИ сообщали о якобы готовящемся открытии всех закрытых аэропортов в течение ближайших двух месяцев. В качестве косвенных доказательств приводились данные о вызове сотрудников из отпусков и активном наборе персонала. Однако в тот же день Росавиация заявила, что распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, геленджик, краснодар, элиста, дмитрий песков, росавиация, red wings, аэрофлот