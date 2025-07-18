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В Чехии подсчитали, какая часть госдолга приходится на каждого жителя

В Чехии подсчитали, какая часть госдолга приходится на каждого жителя - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Чехии подсчитали, какая часть госдолга приходится на каждого жителя

Государственный долг Чехии по итогам первого полугодия достиг рекордных 3,5 триллиона крон (около 165,8 миллиарда долларов), с начала 2025 года он увеличился на | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T23:54+0300

2025-07-18T23:54+0300

2025-07-18T23:54+0300

экономика

финансы

мировая экономика

чехия

госдолг

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ПРАГА, 18 июл – ПРАЙМ. Государственный долг Чехии по итогам первого полугодия достиг рекордных 3,5 триллиона крон (около 165,8 миллиарда долларов), с начала 2025 года он увеличился на 139 миллиардов крон (около 6,6 миллиарда долларов), сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на минфин, отметив, что на каждого гражданина страны приходится по 322,1 тысячи крон (около 15,2 тысячи долларов) госдолга. "Госдолг Чехии достиг в первом полугодии рекордных 3,5 триллиона крон. С начала года он увеличился на 139 миллиардов крон, сообщило в пятницу министерство финансов. Во втором квартале госдолг возрос на 94 миллиарда крон (около 4,4 миллиарда долларов). Коэффициент государственной задолженности с конца 2024 года увеличился с 41,8% валового внутреннего продукта до 42,5% ВВП. Теоретически, на каждого гражданина Чехии приходится по 322,1 тысячи крон госдолга", - говорится в сообщении. По данным минфина, рост госдолга обусловлен, прежде всего, продажей гособлигаций для погашения задолженности и покрытия дефицита госбюджета на постоянной основе. На конец июня дефицит бюджета составил 152,4 миллиарда крон (около 7,2 миллиарда долларов). В первой половине нынешнего года минфин продал среднесрочные и долгосрочные гособлигации, номинированные в кронах, на общую сумму 193 миллиарда крон (около 9,1 миллиарда долларов) со средним сроком погашения 9,5 года. Министерство также использовало казначейские векселя, то есть облигации со сроком погашения менее одного года, для финансирования государства. В первой половине года их чистая эмиссия, то есть разница между проданными и погашенными векселями, достигла 61,5 миллиарда крон (около 2,9 миллиарда долларов). Средний срок погашения чешских гособлигаций составляет 6,1 года. Это близко к стратегической цели минфина, установленной на уровне 6,5 года. Большая часть чешских гособлигаций, около 44%, находится на чешские банки, а около четверти - на иностранные компании. В июньском обновлении стратегии управления и финансирования госдолга, опубликованном минфином, предполагается, что к концу этого года госдолг должен увеличиться до 3,6 триллиона крон (около 170,6 миллиарда долларов). Коэффициент долга должен достичь 43,1% ВВП.

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финансы, мировая экономика, чехия, госдолг