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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:08+0300

2025-07-18T12:08+0300

2025-07-18T12:08+0300

технологии

россия

антон горелкин

госдума

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. "WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан РФ, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%. "При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке", - считает депутат. По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер. "И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее" - заключил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, россия, антон горелкин, госдума