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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка - 18.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:08+0300
2025-07-18T12:08+0300
технологии
россия
антон горелкин
госдума
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. "WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан РФ, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%. "При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке", - считает депутат. По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер. "И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее" - заключил он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, антон горелкин, госдума
Технологии, РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума
12:08 18.07.2025
 
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Логотип мессенджера WhatsApp
 Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан РФ, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.
"При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке", - считает депутат.
По мнению Горелкина, претендентом на долю WhatsApp станет именно национальный мессенджер.
"И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее" - заключил он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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