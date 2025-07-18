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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу - 18.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показали рост вслед за динамикой США и после публикации макростатистики,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T11:40+0300

2025-07-18T11:40+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показали рост вслед за динамикой США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,5%, до 3 534,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 153,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,33%, до 24 825,66 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,13%, до 3 188,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,37%, до 8 757,2 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта. Могла способствовать росту индексов Азии динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно в пределах 0,8%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии в июне замедлилась до самого низкого уровня с ноября прошлого года – до 3,3% с 3,5% в мае. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ожидаемо выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее.

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