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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/indeksy--859660172.html
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу - 18.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показали рост вслед за динамикой США и после публикации макростатистики,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:40+0300
2025-07-18T11:40+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
shenzhen composite
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показали рост вслед за динамикой США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,5%, до 3 534,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 153,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,33%, до 24 825,66 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,13%, до 3 188,07 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднялся на 1,37%, до 8 757,2 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта. Могла способствовать росту индексов Азии динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно в пределах 0,8%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии в июне замедлилась до самого низкого уровня с ноября прошлого года – до 3,3% с 3,5% в мае. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ожидаемо выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250718/atr--859644497.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
11:40 18.07.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли в пятницу

Фондовые индексы АТР закрылись ростом вслед за динамикой США

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показали рост вслед за динамикой США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,5%, до 3 534,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 153,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,33%, до 24 825,66 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,13%, до 3 188,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,37%, до 8 757,2 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, до 39 819,11 пункта.
Могла способствовать росту индексов Азии динамика фондовых рынков США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно в пределах 0,8%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии в июне замедлилась до самого низкого уровня с ноября прошлого года – до 3,3% с 3,5% в мае. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, ожидаемо выросли в годовом выражении на 3,3% после роста на 3,7% месяцем ранее.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в Японии
08:05
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионАЗИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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