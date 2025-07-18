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Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 18.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:28+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37% - до 44 319,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,04%, до 20 893,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 299,35 пункта, минутами ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 20 980,56 и 6 314,85 пункта соответственно. В пятницу инвесторы оценивают данные по стране. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта. Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов. Неделю американские фондовые индексы также завершают без четкой динамики. С начала недели Dow Jones снизился на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite вырос на 1,4%, S&P 500 - на 0,6%.
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода макростатистики
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37% - до 44 319,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,04%, до 20 893,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 299,35 пункта, минутами ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 20 980,56 и 6 314,85 пункта соответственно.
В пятницу инвесторы оценивают данные по стране. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта.
Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов.
Неделю американские фондовые индексы также завершают без четкой динамики. С начала недели Dow Jones снизился на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite вырос на 1,4%, S&P 500 - на 0,6%.
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране