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Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 18.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250718/indeksy--859685581.html
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 18.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T17:28+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37% - до 44 319,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,04%, до 20 893,73 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 6 299,35 пункта, минутами ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 20 980,56 и 6 314,85 пункта соответственно. В пятницу инвесторы оценивают данные по стране. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта. Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов. Неделю американские фондовые индексы также завершают без четкой динамики. С начала недели Dow Jones снизился на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite вырос на 1,4%, S&amp;P 500 - на 0,6%.
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:28 18.07.2025
 
Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода макростатистики

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу не демонстрируют четкой динамики в пятницу после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37% - до 44 319,85 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,04%, до 20 893,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 299,35 пункта, минутами ранее показатели достигали новых исторических максимумов в 20 980,56 и 6 314,85 пункта соответственно.
В пятницу инвесторы оценивают данные по стране. Так, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле увеличился до 61,8 пункта со значения июня в 60,7 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне в 61,5 пункта.
Кроме того, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, выросло на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов.
Неделю американские фондовые индексы также завершают без четкой динамики. С начала недели Dow Jones снизился на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite вырос на 1,4%, S&P 500 - на 0,6%.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Вчера, 16:49
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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